Johnson v Paríži riešenie brexitu neukázal. Dostal na to tridsať dní

Ochota z oboch strán môže otázku brexitu uzavrieť do mesiaca, ubezpečil Macron.

22. aug 2019 o 16:12 TASR, Matúš Krčmárik

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/3b5yw0F4IC4

PARÍŽ. Spolu sa naobedovali, dali si kávu, prechádzali sa Elyzejskými záhradami v centre Paríža. Pred novinármi sa na seba usmievali a potľapkávali po chrbtoch.

Stretnutie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a britského premiéra síce zásadný výsledok nepriniesol, no za čiastočný posun možno považovať aj to, že Macron pripustil ďalšie rokovania o zmluve o britskom odchode z Európskej únie.

Už v stredu bol Johnson v Berlíne a tam mu nemecká kancelárka Angela Merkelová odkázala, že má tridsať dní na to, aby prišiel s návrhmi zmien v dohode. Ináč Británia odíde 31. októbra bez dohody.

Ochota na oboch stranách

Do tridsiatich dní sa dá nájsť riešenie aj podľa Macrona, no musí byť "na oboch stranách". Treba však podľa neho rešpektovať zásadné body dohody, ktorú s Európskou úniou dosiahla predošlá britská premiérka Theresa Mayová.

Kľúčové prvky dohody ako severoírska poistka nie sú podľa Macronových slov iba technickými obmedzeniami, ale "nenahraditeľnými zárukami zachovania slobody v Írsku a integrity jednotného trhu".

Britský premiér Boris Johnson zasa pred spoločným obedom s Macronom povedal, že ustanovenia v dohode o brexite týkajúce sa írskych hraníc nie sú nevyhnutné a môžu byť nahradené rozličnými inými technickými opatreniami.

Zoznam technických opatrení od neho očakávajú v Bruseli, no Johnson ich nateraz nekonkretizoval.

Podľa pravidiel severoírskej poistky by sa Severné Írsko po odchode Británie z Únie dočasne riadilo európskymi reguláciami, aby nebolo nutné obnovovať hranice na ostrove.

Trvať by to malo dovtedy, kým sa nenájde riešenie, ako kontrolovať pohyb tovaru bez pevných hraníc. Johnson tvrdí, že by Brusel mohol prakticky na neurčito určovať pravidlá na britskom území tak, že by naťahoval rozhodnutie o platnosti poistky.

Nezatvárať dvere úplne

Kľúčový odkaz zo stretnutia je podľa korešpondenta BBC Iana Watsona to, že Macron dal najavo, že je ochotný rokovať, ale zároveň zdôraznil, že ak aj o mesiac vznikne nová dohoda, nebude sa zásadne odlišovať od tej súčasnej.

Tú pritom britskí poslanci už trikrát odmietli. Johnson hovorí, že ak nová dohoda nevznikne, Británia odíde na konci októbra aj bez nej. To však britskí poslanci takisto odmietajú.

"Zdá sa, že Macron aj Merkelová sú odhodlaní pred Johnsonom úplne nezatvárať dvere a rovnako nechcú byť obviňovaní za britský odchod bez dohody," napísal Watson.