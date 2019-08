Trump by mohol mať Grónsko aj zadarmo, stačí presvedčiť miestnych

Ostrov o sebe rozhoduje sám.

22. aug 2019 o 18:35 Matúš Krčmárik

KODAŇ, BRATISLAVA. Dánsko malo v minulých storočiach okrem Grónska či Faerských ostrovoch kolóniu aj v Karibiku. Dánska Západná India pritom korune veľmi nevynášala a bola skôr na obtiaž.

Ostrovy však lákali politikov vo Washingtone. Ich záujem o toto územie narástol na začiatku minulého storočia. Leží totiž kúsok od strategického Panamského prieplavu. Cez prvú svetovú vojnu sa zas Američania báli, že sa ho zmocní Nemecko a vybuduje tu základňu pre svoje ponorky.

Spojené štát sa preto dohodli s Kodaňou a v roku 1917 ostrovy za 25 miliónov dolárov kúpili. Z Dánskej Západnej Indie sa stali Americké panenské ostrovy.

Mohla to povedať inak

Podobné obchody medzi krajinami sa už stali minulosťou, no to cez víkend americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi napadlo na twitteri zauvažovať o tom, že by sa o niečo podobné pokúsil. Záujem má o Grónsko, najväčší ostrov sveta, ktorý oficiálne patrí Dánsku, aj keď má veľkú autonómiu.

Viedlo to až k tomu, že Trump zrušil návštevu Kodane, ktorá sa mala uskutočniť už 2. a 3. septembra. Pozvanie pritom dostal priamo od kráľovnej Margaréty, v Kodani rozbehli rozsiahle prípravy. Rozhorčila ho odmietavá reakcia dánskej premiérky.