Trump vyzval do boja proti džihádistom aj ďalšie krajiny

Islamský štát podľa ministra Pompea ostáva aj naďalej hrozbou.

22. aug 2019 o 6:35 TASR

WASHIGNTON. Americký prezident Donald Trump v stredu uviedol, že do boja s islamistickými extrémistami sa budú musieť zapojiť aj ďalšie krajiny.

Zároveň varoval Európanov, aby repatriovali vlastných občanov zajatých za boj v radoch džihádistickej organizácie Islamský štát (IS), inak ich bude musieť prepustiť a vrátiť do ich vlastí. Píše o tom agentúra AFP.

Vyzýva na boj proti džihádistom

Na otázku novinárov, či sa obáva opätovného posilnenia pozície IS v Iraku, Trump odpovedal, že sily, ktoré bojovali pod vedením USA, samozvaný kalifát IS zlikvidovali.

"V určitom okamihu budú musieť viesť svoje boje aj Rusko, Afganistan, Irán, Irak a Turecko," povedal.

"Kalifát bol na 100 percent porazený. Urobil som to v rekordnom čase. Ale v určitom okamihu budú musieť všetky tieto krajiny, v ktorých sú militanti IS... proti nim bojovať. Pretože, chceme tam zostať ďalších 19 rokov? To si nemyslím," uviedol šéf Bieleho domu.

Trump ďalej dodal, že krajiny prvej línie - India a Pakistan - podľa neho robia málo v boji proti džihádistickým skupinám.

Trumpova administratíva znížila vojenskú prítomnosť USA v Sýrii a Iraku a momentálne rokuje s povstalcami Talibanu o stiahnutí amerických vojakov z Afganistanu.

Pompeo hovorí o hrozbe

Minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo v utorok uviedol, že IS napriek porážke kalifátu zostáva aj naďalej hrozbou v Sýrii a v Iraku.

Zo správy, ktorú na začiatku augusta vydal úrad generálneho inšpektora amerického ministerstva obrany, vyplýva, že IS sa v Sýrii transformoval z "entity s územnou kontrolou na partizánske hnutie" a zároveň posilnil svoje spôsobilosti v susednom Iraku.

Trump medzitým zaútočil na Francúzsko a Nemecko, že nevzali naspäť svojich občanov, ktorí bojovali za Islamský štát a teraz sú v Sýrii zadržiavaní v táboroch.

"Momentálne zadržiavame tisíce bojovníkov IS a Európa ich musí prijať. Ak ich Európa nevezme, nebudem mať inú možnosť, ako ich poslať do krajín, z ktorých prišli, teda do Nemecka, Francúzska a ďalších štátov," dodal.