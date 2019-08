Spojené štáty nepovolili vstup priateľke bristkého premiéra

Johnsonová priateľka navštívila vlani Somaliland, od USA nedostala víza.

22. aug 2019 o 6:26 TASR

LONDÝN. Priateľke britského premiéra Borisa Johnsona Carrie Symondsovej, ktorá sa chystala na pracovnú cestu do USA, prekazili návštevu problémy súvisiace s vízami.

Americké úrady jej nedali povolenie na vstup, údajne pre jej vlaňajšiu návštevu Somalilandu.

Washington totiž pokladá toto územie za súčasť Somálska, pripomenula v stredu britská televízna stanica Sky News.

Úrady žiadosť zablokovali

Johnsonova 31-ročná partnerka Symondsová sa pripravovala na pracovnú cestu s environmentálnou neziskovou organizáciou Oceana už v najbližších dňoch, ale jej žiadosť o vstup do USA zablokovali americké úrady, informoval britský denník Daily Mail.

Denník dodal, že rolu mohla zohrať práve Symondsovej minuloročná návšteva Somalilandu, neuznaného štátu na severe Somálska.

Takéto problémy s vycestovaním môžu byť pre jej partnera nepríjemné a zahanbujúce, keďže premiér Johnson sa má stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom cez víkend vo Francúzsku na summite skupiny krajín G7.

Občania Spojeného kráľovstva môžu pred cestou do USA požiadať online o schválenie cestovného povolenia ESTA (Electronic System for Travel Authorization), ktoré umožňuje cestovať do krajiny na 90 dní bez povinnosti požiadať o víza.

Lenže osoby, ktoré navštívili Somálsko od marca 2011, nemusia byť oprávnení získať povolenie v rámci ESTA a ich žiadosť môže byť zamietnutá. Uvádza sa to webovej stránke veľvyslanectva USA a konzulátov.

Napriek odmietnutiu môže osoba potom absolvovať normálny proces požiadania o víza. Nie je známe, či Symondsová požiadala o cestovné povolenie ESTA.

Symondsová, ktorá žije v sídle britskej vlády na londýnskej ulici Downing Street, nemá žiadnu oficiálnu úlohu a daňoví poplatníci ju nijako nefinancujú.

Navštívila Somaliland

Sídlo premiéra sa odmietlo vyjadriť k záležitosti Symondsovej víz, informovala ešte televízia Sky News.

Podľa spolupracovníkov Symondsovej je Somaliland "najlepšie ukrývaným tajomstvom Afriky".

"Za 28 rokov sme bez medzinárodnej pomoci znovu vybudovali našu krajinu a sme jedinou demokraciou v Africkom rohu," uviedla Nimco Aliová, britská aktivistka somálskeho pôvodu.

Ajan Mahamúdová, šéfka misie Somalilandu v Spojenom kráľovstve, vyhlásila, že jej krajina je "mierová a stabilná" a "stále trpí dôsledkami neuznania".