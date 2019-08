Holanďania chystajú veľkú rozlúčkovú brexit párty na pláži

Záujem o párty majú už tisícky ľudí.

22. aug 2019 o 6:14 TASR

BRUSEL, AMSTERDAM. Takmer 10-tisíc Holanďanov uviedlo, že sa 31. októbra zúčastnia na rozlúčkovej plážovej párty na holandskom pobreží.

V posledný deň britského členstva v Európskej únii chcú z letoviska Wijk aan Zee pri mestečku Beverwijk symbolicky zamávať na rozlúčku "drahým priateľom" Britom na druhej strane mora.

Informoval o tom v stredu spravodajský server DutchNews.nl.

Na párty prídu tisíce

Nápad, ktorý sa v Holandsku šíri prostredníctvom sociálnej siete Facebook, má už desaťtisíce priaznivcov.

V stredu už zhruba 63.000 ľudí avizovalo, že by malo záujem zúčastniť sa na plážovej párty, pričom 9600 z nich potvrdilo účasť na akcii, kde by sa mali konzumovať holandské lupienky, piť francúzske víno a nemecké pivo.

"Sledujte zo svojho plážového kresla, keď sa prebudia ako uzavretá krajina," opísal na svojom konte na Facebooku nezávislý holandský filmár a spisovateľ Ron Toekook situáciu, ktorá podľa neho nastane v prvý deň po brexite.

Vysvetlil, že v tejto zemepisnej polohe sa aj Holanďania, aj Briti spoza mora, pozerajú na ten istý západ slnka. Beverwijk je zhruba na úrovni britského mesta Norwich.

Hudobné návrhy

Toekook zároveň dodal, že ak bude dostatočný záujem zo strany účastníkov jedinečnej párty, tak je možné objednať si aj hudobnú skupinu, ktorá by hrala na pláži.

Napríklad hity "Na druhej strane je ticho" od holandskej skupiny Zware Jongens alebo "Stretneme sa znova" od anglickej speváčky Very Lynn.

"Privítame viac hudobných návrhov," uviedol Toekook v sarkasticky ladenom odkaze.

Podľa serveru Euronews.com podporovatelia tohto podujatia ako ďalšie hity navrhujú pesničky "England Lost" od Micka Jaggera alebo "Every Time We Say gGoodbye" od americkej speváčky Elly Fitzgeraldovej.

Toekook priznal, že nápad na rozlúčkovú párty prebral z dovolenky na Havaji, kde počas západu slnka všetci turisti idú na pláž.

"Vezmú si stoličky a fľašu vína a sledujú západ slnka. Tak som si pomyslel, že môžeme urobiť to isté 31. októbra pre brexit," uviedol v rozhovore pre lokálnu televíznu stanicu NH Nieuws.

Potrebuje povolenia

Autor nápadu na plážovú párty chce počkať do konca tohto týždňa, aby zistil aký veľký ohlas vzbudil jeho návrh a potom predstaví aj konkrétne možnosti podujatia - od toho či treba získať povolenie od mestskej rady až po povahu samotnej akcie.

"Bolo by zábavné urobiť to podľa vzoru britských festivalov. Ozvalo sa už viacero skupín, že by chceli hrať na tomto podujatí," uviedol Toekook.