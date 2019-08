Rusko a Ukrajina si plánujú vymeniť zajatcov

Súčasťou výmeny majú byť aj námorníci, ktorých Rusi zajali v oblasti Kerčského prielivu.

21. aug 2019 o 16:11 TASR

MOSKVA. Rusko a Ukrajina vstúpili do poslednej fázy rokovaní o výmene občanov, ktorých si vzájomne zadržiavajú.

V rámci výmeny by mali byť prepustení aj všetci ukrajinskí námorníci, ktorých ruské ozbrojené sily zadržali ešte v novembri 2018 počas tzv. kerčského incidentu.

S odvolaním sa na zdroj z kancelárie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o tom v stredu informoval denník Kommersant.

Vymenia si zajatcov

Podľa slov nemenovaného zdroja by súčasťou výmeny, ktorá by sa mala uskutočniť ešte do konca augusta, mali byť nielen zadržiavané, ale aj odsúdené osoby.

Rokovania sa podľa zdroja nachádzajú vo finálnej fáze, v ktorej obe krajiny už len spresňujú zoznam osôb, ktoré majú byť vymenené.

Zdroj ďalej uviedol, že súčasťou výmeny budú určite aj námorníci zadržaní počas kerčského incidentu, keďže sa na tom podľa jeho slov lídri Ruska a Ukrajiny dohodli už počas svojho prvého telefonického rozhovoru, ktorý sa odohral 11. júla.

Kommersant ďalej uviedol, že zdroj odmietol zverejniť, za koho by mali byť ukrajinskí námorníci vymenení, pretože nechce procesu "uškodiť".

Podľa informácii denníka by Ukrajina mohla okrem iných prepustiť Kyryla Vyšynského, šéfredaktora agentúry RIA Novosti-Ukrajina, ktorého Kyjev súdi za vlastizradu.

Zadržiavajú námorníkov

Rusko zadržiava 24 ukrajinských občanov, ktorí tvorili posádku troch lodí zajatých 25. novembra ruskou pohraničnou strážou v oblasti Kerčského prielivu.

Ruská Federálna bezpečnostná služba (FBS) obvinila Ukrajincov, medzi ktorými boli okrem námorníkov aj dvaja príslušníci ukrajinskej tajnej služby SBU, z protizákonného prekročenia štátnych hraníc.

Kyjev týchto svojich občanov označuje za vojnových zajatcov. Rusko však s touto interpretáciou nesúhlasí, pričom poukazuje na to, že Rusko a Ukrajina nie sú v stave vojny alebo vojenského konfliktu, ako aj na to, že ukrajinskí občania boli obvinení zo spáchania trestného činu.

Podľa právnikov sa sami zatknutí námorníci tiež považujú za vojnových zajatcov a odmietajú vypovedať pred ruskými orgánmi.

Incident v Kerčskom prielive opäť vystupňoval napätie medzi oboma krajinami, ktorých vzťahy sú vyhrotené už od ruskej anexie polostrova Krym v roku 2014.