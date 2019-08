Nevinný na mieste trestného činu? Dánske mobily roky určujú polohu nesprávne

Dôvera v dánske súdnictvo je ohrozená.

21. aug 2019 o 12:03 Matúš Krčmárik

KODAŇ, BRATISLAVA. Nemusí mať ani zapnuté GPS, už samotné pripojenie k mobilnej sieti vie naznačiť, kde sa konkrétny človek s mobilom nachádza. Napríklad na mieste trestného činu, čo mu môže zásadne priťažiť pri súdnom procese.

Údaje od mobilných operátorov sa pri súdnych procesoch berú ako jeden z dôkazov, pričom málokto spochybňuje ich presnosť. Minimálne v Dánsku sa to teraz zmení, prokuratúra prestáva tieto dôkazy používať a preverí viac ako desaťtisíc verdiktov od roku 2012.

"Otriasa to dôverou v náš právny systém," uviedol minister spravodlivosti Nick Haekkerup vo vyhlásení, z ktorého cituje denník New York Times. Prišli totiž na to, že v zisťovaní polohy podľa údajov operátorov sa objavujú nepresnosti.

Dve chyby v jednom roku

Prvú chybu opravili už v marci, keď ju objavila štátna polícia. Systém, ktorý spracovával údaje od operátorov do podoby dôkazu, niektoré dáta ignoroval a určenie miesta tak nebolo celkom presné.

Pri druhom probléme sa zistilo, že niektoré mobily operátori spájajú s nesprávnymi vysielacími vežami, čo môže potom pred súdom vytvoriť dojem, že nevinná osoba sa nachádzala na mieste trestného činu.

"Je to veľmi, veľmi vážne," povedal Jan Reckendorff z prokuratúry. "Nemôžeme žiť s tým, že sme pre nesprávnu informáciu poslali niekoho do väzenia."

Na ministerstve teraz vzniká skupina, ktorá má zistiť, koľko verdiktov mohli nesprávne údaje ovplyvniť. Ak sa podarí odhaliť nepresnosť, súdny proces sa môže opakovať. Neexistuje totiž štatistika o tom, koľko prípadov sa rozhodovalo s pomocou údajov z vysielacích veží.

10 700 verdiktov dánskych súdov od roku 2012 prehodnotia.

"Keď sa spochybňuje základ našich rozhodnutí, dostávame sa do veľmi nepríjemnej situácie," priznal Mikael Sjoberg z Asociácie dánskych sudcov. "Všetci sme profitovali z vysokej hodnoty týchto dôkazov a je v záujme všetkých, aby sme sa znovu mohli na ne spoliehať."

Operátori: Toto nie je naša práca

Chyba sa stala na strane polície aj operátorov. Operátori sa bránia, že síce radi polícii pomôžu, no určovanie polohy podľa veží ide mimo rámca ich činností.

"Nevznikli sme na to, aby sme vybudovali systémy na sledovanie, ale telefónne siete," povedal riaditeľ asociácie telekomunikačných operátorov. "Naše dáta vznikajú na naše účely, aby mohli ľudia spolu hovoriť."