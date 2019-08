Trump podporil opätovné pričlenenia Ruska ku G7

Mnohé veci, o ktorých hovoríme, sa týkajú Ruska, zdôvodnil prezident USA svoj názor.

21. aug 2019 o 7:09 TASR

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump v utorok navrhol, aby Rusko dostalo ponuku opätovne sa pričleniť ku skupine ekonomicky najrozvinutejších krajín sveta, v súčasnosti známej ako G7.

Vyjadril sa tak iba niekoľko dní pred začiatkom summitu tejto skupiny vo Francúzsku, informovala tlačová agentúra DPA.

Mnohé veci sa týkajú Ruska

"Myslím si, že je oveľa vhodnejšie byť spolu s Ruskom, obzvlášť v G8, lebo mnohé veci, o ktorých hovoríme, sa týkajú Ruska," odpovedal Trump na novinársku otázku v Bielom dome, pričom spomenul skratku pôvodného formátu zahŕňajúceho Rusko.

"Určite si viem predstaviť, že by to bola opäť G8. Ak by niekto dal taký podnet, určite by som ochotný premýšľať o tom s veľkou priazňou," dodal prezident Spojených štátov.

Rusko vylúčili pre anexiu Krymu

Rusko vylúčili z dovtedajšej G8 v roku 2014, a to v súvislosti s anexiou Krymu. Klub sa tak vrátil k formátu G7, pozostávajúceho výlučne z demokratických a otvorených ekonomík, poznamenala DPA.

Skupinu existujúcu od roku 1975 tvoria Spojené štáty, Británia, Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Japonsko.

Trump v minulosti opakovane pripísal svojmu predchodcovi v prezidentskom úrade Barackovi Obamovi vinu za vylúčenie Ruska z G8 alebo dokonca aj za anexiu Krymu.

Najnovšie sa v tejto súvislosti vyjadril, že Obama sa nechal "preľstiť" ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Nadchádzajúci summit G7 sa uskutoční 24. - 26. augusta v meste Biarritz na juhozápade Francúzska.