Americký vyslanec by mal ešte v utorok odcestovať na rokovania s Talibanom

Bude pokračovať v úsilí o podporu mierového procesu s cieľom ukončiť konflikt v Afganistane.

WASHINGTON. Vyslanec USA pre afganský mierový proces Zalmay Khalilzad by mal ešte v utorok vycestovať do katarskej Dauhy, kde sa zúčastní na ďalšom kole rokovaní s radikálnym hnutím Taliban. Následne by mal konzultovať s afganskou vládou v Kábule.

S odvolaním sa na vyhlásenie amerického ministerstva zahraničných vecí o tom v utorok informovala agentúra DPA.

Obavy o budúcnosť rozhovorov

Vyslanec Khalilzad "bude pokračovať v rozhovoroch s Talibanom v rámci celkového úsilia o podporu mierového procesu s cieľom ukončiť konflikt v Afganistane," uviedol rezort diplomacie vo svojom vyhlásení.

Ešte na začiatku augusta Khalilzad povedal, že Spojené štáty a Taliban dosiahli v rokovaniach "fantastický pokrok". Ako však pripomína DPA, Taliban odvtedy uskutočnil v Afganistane sériu útokov, ktoré vyvolali obavy o budúcnosť mierových rozhovorov.

Washington dúfa, že konečnú dohodu s Talibanom uzavrie do 1. septembra, teda ešte pred afganskými septembrovými prezidentskými voľbami i budúcoročnými prezidentskými voľbami v USA.

USA by mali stiahnuť vojakov z Afganistanu

Mierová dohoda by mala ukončiť už 18 rokov trvajúcu vojnu v Afganistane, ktorá je najdlhšie trvajúcim konfliktom, aký kedy USA viedli v zahraničí.

Dohoda by mala zaistiť stiahnutie 20-tisíc vojakov USA a NATO z Afganistanu a tiež poskytnúť záruky, že Afganistan sa opäť nestane bezpečným útočiskom pre teroristov, ktorí budú z jeho územia podnikať útoky v iných krajinách.

Taliban ešte na začiatku augusta pohrozil, že sa pokúsi prekaziť afganské prezidentské voľby a bude podnikať útoky na predvolebné zhromaždenia. Hnutie pritom varovalo Afgancov, aby sa na takýchto podujatiach radšej nezúčastňovali.