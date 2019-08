Babiša baví trýzniť nás. Ako sa silná česká sociálna demokracia tak prepadla

ČSSD môže skončiť mimo parlamentu.

20. aug 2019 o 17:46 Matúš Krčmárik

PRAHA, BRATISLAVA. Vajíčkové útoky zažíval predseda sociálnych demokratov Jiří Paroubek už niekoľko týždňov, no tie naozaj vyvrcholili až na pražskom Anděli.

Záber, ako bezradne stojí na pódiu, steká z neho rozbité vajce a on už nemá síl sa brániť, sa stal vtedy v kampani pred voľbami do Európskeho parlamentu symbolickým. Symbolickým je aj pre celú stranu, ktorá sa odvtedy prepadáva čoraz hlbšie.

S bezradným pohľadom na pódiu totiž stál muž, ktorý tri roky pred tým priviedol stranu k historicky najlepšiemu výsledku v parlamentných voľbách, ale ani 32,32 percenta nakoniec na zostavenie vlády nestačilo.

Tak aspoň na jar 2009 pravicovú vládu s pomocou rebelov z ODS povalil. Svoju silu ukázal priamo počas českého predsedníctva Európskej únie.

Navyše, v tom čase ovládali na krajskej úrovni celé Česko okrem Prahy.

Na hranici zvoliteľnosti

V čase, keď na Paroubka lietali vajíčka, sa zároveň začal pád strany, ktorá dnes je síce vo vládnej koalícii, no nevie si presadiť ministra podľa svojej vôle a pohybuje sa na hranici zvoliteľnosti.

Začalo sa to Paroubkom ešte v roku 2010, keď strana získala len 22 percent. On potom z jej čela odstúpil, neskôr sa vzdal aj členstva. Nepomohlo to. V každých voľbách mali sociálni demokrati menej ako predtým, pred tromi mesiacmi sa nedostali do Európskeho parlamentu.

„V nedeľu v noci som sa vracal z krátkej dovolenky v Maďarsku. Všetci okrem mňa spali a mal som dosť času premýšľať,“zaspomínal pre Respekt podpredseda strany Michal Šmarda na chvíľu, keď sa definitívne rozhodol, že už nechce byť ministrom kultúry.

V pondelok to oznámil predsedovi Janovi Hamáčkovi aj verejnosti v Českej televízii.

Do tejto funkcie ho strana nominovala ešte na konci mája, premiér Andrej Babiš za ANO odniesol nomináciu prezidentovi Milošovi Zemanovi. A napriek tomu, že česká ústava nedáva prezidentovi možnosť nomináciu odmietnuť, on odmietol.