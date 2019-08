V Taliansku padla vláda, Salvini čaká na príležitosť

Stabilitu Talianska má v rukách prezident.

RÍM, BRATISLAVA. Taliansky premiér Giuseppe Conte po týždňoch politickej krízy v utorok rezignuje na svoj post. Oznámil to v prejave v talianskom parlamente. Ďalšie fungovanie koalície strán Liga a Hnutie piatich hviezd si nevie prestaviť. "Táto koalícia je už len históriou," povedal Conte.

Talianska vláda tak končí po štrnástich mesiacoch.

Vládna kríza v Taliansku začala po tom, čo Liga ministra vnútra a vicepremiéra Mattea Salviniho stiahla podporu vláde, ktorej je spolu s Hnutím piatich hviezd súčasťou. Salvini teraz dúfa v predčasné voľby, v hre je však viacero možností.

Útok na Salviniho

Taliansky premiér Giuseppe Conte počas prejavu v parlamente útočil na Salviniho. Kritizoval ho za možné financovanie jeho strany z Ruska a obvinil ho, že dotlačil Taliansko opäť do krízy. "Začať krízu pre osobné a stranícke záujmy bolo veľmi nezodpovedné," povedal Conte.

Analytikov Conteho ostrý tón prekvapil, počas spoločného vládnutia nikdy tak ostro na Salviniho neútočil.

“ Salviniho letná sága môže priniesť dokonca viac proeurópsku vládu. „ Mauro Baragiola, analytik Citigroup

Budúcnosť talianskej politiky zrejme zostane v rukách prezidenta Sergia Mattarellu. Ten má viacero možností.

Matteo Salvini by najradšej videl predčasné voľby, jeho strane sa totiž v prieskumoch darí. Kým minulý rok v parlamentných voľbách vyhralo Hnutie piatich hviezd (M5S) s 32 percentami hlasov, Liga skončila až tretia so 17 percentami. Dnes je situácia iná - ak by sa voľby konali teraz, Liga môže získať až 38 percent, kým M5S by padlo pod 20 percent.

Conte obvinil Salviniho, že sa snažil vyvolať predčasné voľby už od mája, kedy jeho strana uspela vo voľbách do Európskeho parlamentu. Výrazné víťazstvo Salviniho vo voľbách by znamenalo, že už nemusí vládnuť s populistickým hnutím a do koalície by skôr išiel s krajne pravicovou stranou Bratia Talianska (Fratelli d’Italia).

Taliansko by tak mohlo mať ešte euroskeptickejšiu a extrémnejšiu vládu ako doteraz.

Obavy z Bruselu

Prezident však Salvinimu nemusí vyhovieť. Možnosťou je aj poverenie inej osoby na zostavenie novej vlády. Hovorí sa už aj o možnej spolupráci Hnutia piatich hviezd s opozičnými Demokratmi (PD).

"Salviniho letná sága môže priniesť dokonca viac proeurópsku vládu. A trhy by čoskoro mohli oslavovať menšie talianske riziko, aspoň krátkodobo," hovorí pre Bloomberg analytik Citigroup Mauro Baragiola.

Napriek útokom zo strany Salviniho nie je vylúčené ani to, že sa obe strany ešte zmieria a dovládnu. Salvini túto možnosť naznačil v závere svojho prejavu v parlamente. Analytici to však po vzájomných konfliktoch z posledných týždňov skôr vylučujú.

Možnosťou je aj vymenovanie úradníckej vlády. Brusel sa pádu vlády obával aj z dôvodu, že Taliansko zatiaľ neschválilo budúcoročný rozpočet, čo môže ovplyvniť aj európsku ekonomiku. Úradnícka vláda by mohla do októbra presadiť rozpočet a vládnuť až do predčasných volieb, ktoré by sa mohli konať budúci rok.

Analytici Bloombergu nepredpokladajú, že by v Taliansku vypukla ďalšia finančná kríza. Salvini však podľa nich bude mať zásadný vplyv na budúce smerovanie talianskej politiky. Tá je známa svojou nestabilitou a chaosom. Od konca druhej svetovej vojny malo Taliansko už viac ako šesťdesiat rôznych vlád.