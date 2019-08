Slobodný pohyb sa po brexite môže skončiť. Koho sa budú týkať nové pravidlá?

Problémy hrozia aj desaťtisícom Slovákov.

20. aug 2019 o 15:35 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Občanov Európskej únie, ktorí už u nás žijú, potrebujeme, chceme a nebudeme ich vyháňať ani po brexite, opakovali britskí politici v posledných troch rokoch.

Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa občania Európskej únie v Británii zatiaľ neponáhľali s registráciou do takzvanej pobytovej schémy, ktorú pre nich otvorila britská vláda.

Vláda premiérky Theresy Mayovej totiž sľúbila, že občania členských štátov budú mať až do konca roka 2020 možnosť zaregistrovať sa do systému a požiadať tak o dočasný pobyt. Po piatich rokoch života v krajine dostanú právo pobytu bez ohľadu na to, že v tom čase už Británia nebude súčasťou Únie.