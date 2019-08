Peniaze mali od teroristu. Rakúskych extrémistov chcú rozpustiť

Kurz sa chce pred voľbami vzdialiť krajnej pravici.

19. aug 2019 o 19:10 Lukáš Onderčanin

VIEDEŇ, BRATISLAVA. Mohli by sme vybehnúť na kávu alebo na pivo, napísal v júli minulého roka líder krajne pravicového Rakúskeho identitariánskeho hnutia Martin Sellner Austrálčanovi Brentonovi Tarrantovi.

Išlo o reakciu na to, že Tarrant poslal rakúskym identitariánom štedrý finančný príspevok 1500 eur. Tarrant napokon na pozvanie zareagoval a do Viedne naozaj prišiel, pričom nie je jasné, či sa so Sellnerom stretol.

Problémom to začalo byť až po tom, čo Tarrant v marci 2019 zaútočil na mešity v novozélandskom Christchurchi a zabil 51 ľudí.

Rakúski identitariáni odmietajú spájanie s terorizmom. Pred jesennými predčasnými voľbami sa však stalo ich zrušenie jednou z politických tém.

Nahradení migrantmi

Dnes 30-ročný Sellner mal ešte ako 17-ročný problémy so zákonom, keď synagógu v meste Baden polepil svastikami a nálepkami s logom árijskej mládeže.

Aj keď o pár rokov neskôr už tvrdil, že od neonacizmu sa odvrátil, dnes patrí k hlavným tváram európskej krajnej pravice. Stojí na čele Rakúskeho identitariánskeho hnutia, ktoré odmieta migráciu, islam aj liberálnu politiku.