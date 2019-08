Nemecko pripravuje plán na ochranu letísk pred dronmi

Malé drony letiace rýchlosťou do 100 kilometrov za hodinu dokáže radar zachytiť len ťažko.

19. aug 2019 o 9:40 TASR

BERLÍN. Nemecká vláda plánuje prijať opatrenia, ktoré by letiská ochránili pred súkromnými dronmi.

Podľa správ nemeckých médií zverejnených v pondelok má byť okolo letísk vybudovaná 18-kilometrová zóna, v ktorej budú mať drony zákaz lietať.

Detekcia dronov

Ministerstvo dopravy poverilo podľa informácií denníka Die Süddeutsche Zeitung Nemecké centrum riadenia letovej premávky (DFS), aby do 30. septembra vypracovalo akčný plán pre kontrolu a obranu pred dronmi.

Týmto sa má zabezpečiť aj "systematická detekcia dronov" na letiskách.

Na základe nových opatrení by mohla DFS kontrolovať vzdušný priestor až do výšky 1300 metrov. V kritických situáciách by mohli drony dostať späť na zem jednotky spolkovej a krajinskej polície.

Počet dronov výrazne vzrástol

Problematické podľa denníka Die Welt však je, že malé drony letiace rýchlosťou do 100 kilometrov za hodinu dokáže radar zachytiť len ťažko.

Jedným z dôvodov pre nové pravidlá je i počet nahlásených narušení leteckej dopravy z dôvodu lietajúcich dronov, ktorý v posledných rokoch výrazne vzrástol.

Zatiaľ čo v roku 2018 bolo zaznamenaných 158 dronov, čo bolo o 80 percent viac než rok predtým, už v prvom polroku 2019 ich počet dosiahol 70.

Najviac sa ich vyskytlo na letisku vo Frankfurte nad Mohanom (31), na berlínskom letisku Tegel (17) a v Mníchove (14).

Drony museli doteraz podľa nemeckých zákonov dodržiavať hranicu 1,5 kilometra vo vzdialenosti od letiska.

Zákaz lietať majú aj nad davom ľudí, nemocnicami, väznicami, vládnymi budovami, železnicami a hlavnými cestnými ťahmi.

V Nemecku je podľa štúdií takmer 500.000 súkromných a komerčných dronov, ktoré sú väčšinou neškodné.

Bezpečnostné zložky sa však obávajú hrozby terorizmu, lebo drony by mohli niesť napríklad aj malé výbušniny.