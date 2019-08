Pri brexite bez dohody hrozí Británii nedostatok potravín a liekov

Unikli dokumenty, ktoré zostavila britská vláda.

18. aug 2019 o 10:56 TASR

LONDÝN. Ak by Británia vystúpila z Európskej únie bez dohody, bola by vystavená nedostatku potravín, liekov a pohonných hmôt.

Očakáva to britská vláda, vyplýva z jej uniknutých dokumentov, o ktorých informovali nedeľňajšie noviny Sunday Times.

Okrem toho možno podľa nich rátať s narušením prevádzky prístavov na niekoľko mesiacov, obnovením tzv. tvrdej hranice s Írskom a rastúcimi sociálnymi nákladmi.

Uniknutý spis, ktorý sa zaoberá pravdepodobnými dôsledkami "bezdohodového" brexitu, podľa Sunday Times zostavil tento mesiac britský úrad vlády a ponúka tak pohľad na tajné plánovanie s cieľom zabrániť "katastrofálnemu kolapsu" infraštruktúry krajiny.

Británia smeruje k ústavnej kríze

Spojené kráľovstvo smeruje k ústavnej kríze a konfrontácii s EÚ, keď premiér Boris Johnson opakovane vyhlásil, že krajina 31. októbra odíde z Únie bez dohody, pokiaľ nebude EÚ súhlasiť s opätovným prerokovaním podmienok vystúpenia, píše agentúra Reuters.

Po viac ako troch rokoch, počas ktorých brexit dominuje záležitostiam EÚ, lídri Únie opakovane odmietli znovu otvoriť dohodu o vystúpení Británie zahŕňajúcu aj tzv. írsku poistku, ktorú Johnsonova predchodkyňa Theresa Mayová vyrokovala v novembri.

Johnson sa budúci týždeň stretne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou a podľa britských médií im povie, že parlament v Londýne nemôže zastaviť brexit bez dohody - a ak sa má zabrániť takémuto vývoju, musí byť vyrokovaná nová dohoda s EÚ.

Opozičný líder chce odklad brexitu

Nový predseda britskej vlády je pod rastúcim tlakom politikov z celého politického spektra v krajine na to, aby zamedzil neusporiadanému vystúpeniu z Únie.

Opozičný líder Jeremy Corbyn tento týždeň avizoval zámer zosadiť v septembri Johnsonovu vládu s cieľom dosiahnuť ďalší odklad brexitu.

Nie je však jasné, či majú poslanci dostatočnú jednotu alebo silu na to, aby využili parlament na zabránenie bezdohodovému brexitu. Ten by bol podľa oponentov pohromou pre krajinu, poškodil by aj globálny rast a otriasol by finančnými trhmi.

Tvrdí stúpenci brexitu naopak tvrdia, že by mohlo dôjsť ku krátkodobým problémom, no hospodárstvo Británie by následne prosperovalo, ak by sa odtrhlo od podľa ich slov neúspešného integračného experimentu, v ktorého dôsledku Európa zaostáva za Čínou a Spojenými štátmi.