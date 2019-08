V USA narazilo malé lietadlo do domu, zahynuli dvaja ľudia

Príčiny havárie objasní až vyšetrovanie.

18. aug 2019 o 7:18 TASR

NEW YORK. Najmenej dvaja ľudia prišli o život pri havárii malého lietadla, ktoré v sobotu narazilo do domu v americkom štáte New York.

Informovala o tom agentúra AP.

K nehode došlo vo vidieckej oblasti neďaleko mesta Poughkeepsie. Lietadlo typu Cessna 303 tam narazilo do dvojpodlažného domu a spôsobilo rozsiahly požiar.

O život prišiel jeden človek, ktorý sa nachádzal v dome, druhý utrpel vážne zranenia a tretí je nezvestný. Zahynul tiež jeden z troch ľudí na palube lietadla, zvyšní dvaja boli zranení.

Lietadlo vzlietlo z letiska nachádzajúceho sa neďaleko miesta nehody a smerovalo na ostrov Long Island.

Príčiny havárie v obci Union Vale objasní až vyšetrovanie, ktorého sa ujal americký Národný úrad pre bezpečnosť dopravy (NTSB).