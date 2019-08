Mjanmarsko a Bangladéš sa opäť pokúsia o návrat Rohingov

Bangladéš je pripravený poskytnú podporu, avšak nikoho nebudú nútiť.

16. aug 2019 o 18:47 SITA

DHÁKA. Mjanmarsko a Bangladéš sa čoskoro opätovne pokúsia o repatriáciu moslimských Rohingov.

V piatok o tom informovali predstavitelia oboch štátov a Organizácie Spojených národov (OSN).

Približne 700-tisíc príslušníkov tejto menšiny utieklo pred takmer dvomi rokmi z Mjanmarska po brutálnych zásahoch proti nim zo strany mjanmarských bezpečnostných zložiek hraničiacich s genocídou.

Ako uviedol bangladéšsky Komisár pre utečencov, pomoc a repatriáciu Abul Kalam, Mjanmarsko potvrdilo identity utečencov a môžu sa vrátiť, ak budú chcieť. Repatriácia zo štyroch utečeneckých táborov sa uskutoční čisto na dobrovoľnej báze. Bangladéš je podľa Kalama pripravený poskytnúť pre tých, ktorí sa chcú vrátiť domov, podporu, avšak nikoho nebudú nútiť.

Hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) Caroline Gluck pre tlačovú agentúru The Associated Press (AP) povedala, že bangladéšska vláda požiadala o pomoc pri overovaní identity 3 450 ľudí, ktorí prejavili vôľu dobrovoľne sa vrátiť do Mjanmarska.

Zoznam bol podľa nej zredukovaný z 22-tisíc mien, ktoré Bangladéš poslal do Mjanmarska na overenie.

Lídri komunity Rohingov v utečeneckých táboroch uviedli, že nikto s nimi situáciu nekonzultoval a nevedia o plánoch o akomkoľvek bezprostrednom návrate do Mjanmarska.

Minuloročný pokus o repatriáciu Rohingov sa skončil neúspešne, keď na dobrovoľnej báze nikto z Rohingov neprejavil záujem o návrat a Bangladéš pokusy o repatriáciu prerušil.

Rohingovia považujú návrat do Mjanmarska za príliš nebezpečný.

V krajine s budhistickou majoritou sa s nimi dlho jednalo ako s druhoradými obyvateľmi aj napriek tomu, že na území žili celé generácie.

Od roku 1982 zamietli takmer všetkým Rohingom občianstvo, zamedzuje sa im aj v slobode pohybu a odopierajú sa im aj iné základné práva.

Mjanmarská armáda spustila v auguste 2017 rozsiahlu kampaň proti Rohingom ako reakciu na útok rohingských povstalcov.

Operácia armády vyvolala exodus Rohingov do Bangladéša a viedla tiež k obvineniam, že bezpečnostné jednotky páchali masové znásilnenia, zabíjali a vypálili tisíce domov.