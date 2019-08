Irán odmietol akékoľvek záväzky v súvislosti s prepustením svojho tankeru Grace

Irán trvá na tom, že destináciou tankeru nebola Sýria.

16. aug 2019 o 14:46 TASR

TEHERÁN. Irán nedal britskej vláde žiadne sľuby výmenou za prepustenie iránskeho tankera Grace 1, pričom cieľovou destináciou plavidla nemala byť Sýria.

Vyhlásila to v piatok iránska vláda, ktorú citovala tlačová agentúra Reuters.

Predseda gibraltárskej vlády Fabian Picardo predtým uviedol, že príkaz na zadržanie tankera odvolali po tom, ako sa Teherán písomne zaviazal, že plavidlo nevyloží ropu v Sýrii a neporuší tým sankcie EÚ uvalené na režim sýrskeho prezidenta Bašára Asada.

"Irán sa pri prepúšťaní tankera Grace 1 k ničomu nezaviazal. Ako sme povedali už predtým, Sýria nebola jeho cieľovou destináciou a za tým si stojíme. Znova však opakujeme, že ak by aj to bola Sýria, tak nikoho do toho nič nie je," uviedol hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Abbás Músaví.

Iránsky tanker Grace 1 zadržali príslušníci Britského kráľovského námorníctva 4. júla v britskom zámorskom území Gibraltár a prepustili ho vo štvrtok.

K zadržaniu plavidla došlo na základe podozrenia, že vezie ropu do Sýrie a porušuje tým sankcie EÚ voči Damasku. Toto obvinenie však Teherán popiera.

Zhruba dva týždne nato iránske revolučné gardy zadržali vo vodách Hormuzského prielivu pri Perzskom zálive ropný tanker Stena Impero plaviaci sa pod britskou vlajkou. Podľa Londýna išlo o protizákonnú odvetu.