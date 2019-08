Čo všetko si už nemyslí Miloš Zeman (zápisník)

Len idiot nemení názory, opakuje český prezident.

16. aug 2019 o 13:29 Jindřich Šídlo

Hitom českého internetu – a nakoniec vo štvrtok večer aj hlavnej spravodajskej relácie Českej televízie – sa stali 21 rokov staré zábery zdravím kypiaceho a presne vety formulujúceho Miloša Zemana.

„Pokiaľ ide o nejaké personálne veto, myslím si, že by to bolo v rozpore s článkom 68 Ústavy,“ odkázal vtedy v júli 1998 nastupujúci premiér Zeman prezidentovi Václavovi Havlovi, aby zabudol na možnosť, že by snáď nemenoval niektorého z navrhnutých členov Zemanovej jednofarebnej vlády ČSSD.

„Z článku 68 jasne vyplýva, že sa nemôžeme pýtať, kto sa komu páči a kto sa komu nepáči,“ dodal ešte bojovne naladený Zeman. A Havel naozaj jeho vládu napriek nesúhlasu s niektorými ministrami kompletne vymenoval.

Rovnaký Zeman odmietol tento týždeň vymenovať za ministra kultúry podpredsedu ČSSD Michala Šmardu, pretože podľa neho nemá dostatočnú kompetenciu. Pripomeňme len, že nedávno odvolaný minister a Zemanov obľúbenec Antonín Staněk po niekoľkých mesiacoch v úrade vôbec netušil, aké má jeho ministerstvo rozpočet.