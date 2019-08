Let z Budapešti na Island prerušili, muž sa pokúšal dostať do kokpitu

Let museli prerušiť v nórskom Stavangeri.

15. aug 2019 o 15:46 TASR

BUDAPEŠŤ. Let nízkonákladovej leteckej spoločnosti Wizz Air smerujúci vo štvrtok z Budapešti do Reykjavíku museli prerušiť v nórskom Stavangeri po tom, čo sa jeden z pasažierov pokúšal dostať do kokpitu.

Informoval o tom spravodajský server Index.hu s odvolaním sa na nórske médiá.

Súvisiaci článok Ruský airbus núdzovo pristál v poli, pilota označujú za hrdinu Čítajte

Zhruba 60-ročný muž - pravdepodobne z Islandu - sa správal čudne a pokúsil sa dostať aj do pilotnej kabíny.

Údajne pil alkohol a predtým užil lieky, napísal web Aftenbladet.no.

Posádka Airbusu A321 sa preto rozhodla prerušiť let W6 2427 v Stavangeri, kde požiadala o pomoc políciu. Tá muža zadržala. Policajti vylúčili, že pasažier chcel uniesť lietadlo.

Stroj po vysadení a zadržaní muža pokračoval na Island, kde s poldruha hodinovým meškaním pristál na letisku v Keflaviku.