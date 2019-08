Bez hodiniek a s kópiou pasu. Ministerstvo chce vedieť, s kým sa stýkajú ruskí vedci

Hovorca Kremľa označil inštrukcie za prehnané. Dodal však, že bdelosť je na mieste, pretože cudzie tajné služby nespia.

15. aug 2019 o 20:23 Nina Sobotovičová

MOSKVA, BRATISLAVA. Ruský vedec by sa so zahraničnými kolegami rozhodne nemal stretnúť sám. Spoločnosť by mu mal robiť aspoň jeden ďalší ruský výskumník.

Plánované stretnutie by mali vedci úradom ohlásiť najmenej päť dní vopred a ich úlohou je tiež zabezpečiť fotokópie pasov cudzincov, s ktorými sa kontaktovali.

Cudzinec? Daj si dolu hodinky!

Tieto kontroverzné odporúčania vypracovalo ruské ministerstvo vedy a vysokého školstva ešte vo februári a hneď ich aj uviedlo do platnosti.

O obmedzujúcich inštrukciách sa však začalo hovoriť až v utorok, keď ich popredný ruský vedec Aleksandr L. Fradkov skritizoval a zosmiešnil v otvorenom liste.

“ Naozaj máme vziať mobil, hodinky a ďalšie podobné zariadenia zahraničnému kolegovi, ktorého sme pozvali, aby predložil správu o svojom výskume? „ Aleksandr L. Fradkov z ústavu strojného inžinierstva v Petrohrade

Fradkovovu reakciu uverejnili nezávislé vedecké noviny Troitsky Variant.

Kritika vyšla s titulkom "Cudzinec? Daj si dolu hodinky!" (Inostranec? Snimaj časy!). Fradkov tak odkazoval na jedno z ďalších odporúčaní ruského ministerstva.

Podľa neho totiž nesmú mať zahraniční hostia na stretnutí s ruskými vedcami žiadne zaznamenávacie zariadenie, telefón ani hodinky. Zakázané sú aj ďalekohľady. Tieto inštrukcie sa pritom nevzťahujú iba na vedecké pracoviská v Rusku, ale aj na ruských vedcov, ktorí pracujú v zahraničí.