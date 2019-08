Aktivistka Thunbergová sa vydala na dvojtýždňovú plavbu do New Yorku

Greta si zvolila jachtu namiesto lietadla.

14. aug 2019 o 19:03 SITA

PLYMOUTH. Švédska ekologická aktivistka Greta Thunbergová vyrazila v stredu na dvojtýždňovú plavbu jachtou z anglického Plymouthu do New Yorku, kde sa zúčastní na konferencii o klimatických zmenách.

"Možno dostanem morskú chorobu, a tiež to tu nie je extra pohodlné, ale vydržím to," zverila sa v utorok, deň pred štartom, novinárovi BBC.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/T6riNQr1TpI

Jachta namiesto lietadla

Greta si zvolila jachtu namiesto lietadla, keďže využívanie lietadiel podľa vedcov produkuje obrovskú uhlíkovú stopu a výrazne tak prispieva k zhoršovaniu situácie v súvislosti so svetovou klímou.

Plavbu, na ktorej ju sprevádzajú jej otec a švédsky dokumentarista Nathan Grossman, absolvuje Greta 18-metrovou jachtou Malizia II.

Plavidlo, ktoré pôvodne postavili na jachtárske závody okolo sveta, vyrába elektrinu pomocou solárnych panelov a podvodných turbín.



Na jachte nie je kuchyňa, každý spí na malej posteli, ktorá sa dá v prípade problémov na mori utesniť pritiahnutím ku stene, a namiesto WC je v zadnej časti plavidla umiestnené vedro s nápisom "Len na hovienka" (Poo's Only Please).



"Žiadne umývanie, žiadna sprcha. Proste si len oblečieme šaty a budeme ich mať dva týždne na sebe," žartoval deň pred štartom kapitán lode Boris Herrmann.

Protesty za zmenu klímy

Greta Thunberg, ktorej sa podarilo odštartovať celosvetové hnutie študentských protestov za zmenu politiky vlád v boji proti klimatickým zmenám, sa zúčastní najskôr 23. septembra na svetovej klimatickej konferencii v New Yorku, odkiaľ sa neskôr presunie vlakmi a autobusmi do čílskej metropoly Santiago, kde sa bude konať od 2. do 13. decembra ďalšia významná konferencia o klimatických zmenách pod patronátom OSN.



Tá sa mala pôvodne uskutočniť v novembri v Brazílii, po nástupe nového brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý je známym nepriateľom ekológie, však krajina oznámila OSN, že ju organizovať nebude.