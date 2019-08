V Kansas City zastrelili muža, ktorý chcel zaútočiť v nákupnom centre

Zločinec predtým zastrelil svoju manželku.

14. aug 2019 o 11:46 SITA

KANSAS CITY. Polícia v Kansas City zastrelila muža, ktorý povedal manažérovi hotela, že zabil svoju manželku a má namierené do obľúbenej oblasti s reštauráciami a obchodmi.

Jacob Honeycutt pre agentúru AP uviedol, že za ním prišiel podozrivý a povedal, že má zbraň, je nebezpečný a pôjde do nákupného centra Legends Outlets. "Radšej zavolajte políciu," dodal útočník.



Manažér dodal, že keď nemenovaný vstúpil do hotela, nemal pri sebe zbraň. Snažil sa ho chytiť, no ušiel mu v aute.

Policajt Jonathan Westbrook potvrdil, že podozrivý čakal na križovatke na policajtov.

Pri príchode na nich začal strieľať, pričom muži zákona odpovedali rovnakým spôsobom a muža zastrelili. Nikomu ďalšiemu sa nič nestalo.