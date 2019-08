Thunberg sa bojí morskej choroby, aj tak pôjde do USA na jachte

Plavba bude trvať dva týždne.

13. aug 2019 o 17:46 SITA

BRATISLAVA. Greta Thunberg, šestnásťročná švédska bojovníčka proti nečinnosti politikov v boji proti klimatickým zmenám, sa obáva, že počas plavby z Veľkej Británie do New Yorku, ktorú absolvuje na malej jachte, bude trpieť morskou chorobou.

Aj tak sa však svojho plánu nevzdáva a trvá na tom, že pôjde jachtou a nie lietadlom. To odmieta, keďže využívanie lietadiel podľa vedcov produkuje obrovskú uhlíkovú stopu a výrazne tak prispieva k zhoršovaniu situácie v súvislosti so svetovou klímou.

"Možno dostanem morskú chorobu, a tiež to tu nie je extra pohodlné, ale vydržím to. Ak to bude naozaj ťažké, musím myslieť na to, že to je len na dva týždne a potom sa vrátim naspäť do normálu," povedala Greta v utorok novinárovi BBC pri prehliadke jachty, ktorá ju dopraví do USA.

Dva týždne bez sprchy

Na jachte nie je kuchyňa, každý spí na malej posteli, ktorá sa dá v prípade problémov na mori utesniť pritiahnutím ku stene, a namiesto WC je v zadnej časti plavidla umiestnené vedro s nápisom "Len na hovienka" (Poo's Only Please).

Súvisiaci článok Greta Thunberg navštívila Hambachský prales, bola zdesená Čítajte

"Žiadne umývanie, žiadna sprcha. Proste si len oblečieme šaty a budeme ich mať dva týždne na sebe," hovorí so smiechom kapitán lode Boris Herrmann.



Na plavbu, ktorá bude trvať zhruba dva týždne a absolvuje ju so svojím otcom a so švédskym dokumentaristom Nathanom Grossmanom, využije Greta 18-metrovú jachtu Malizia II. Plavidlo, ktoré pôvodne postavili na jachtárske závody okolo sveta, vyrába elektrinu pomocou solárnych panelov a podvodných turbín.



"Predtým som sa cítila osamelá, aj preto, že mám Aspergerov syndróm a nie som veľmi spoločenský typ, ale hlavne preto, že sa mi zdalo, že som jediná, koho zaujíma klimatická a ekologická kríza. Nikto, koho som poznala, sa o tieto veci nezajímal a ja som si myslela, že som jediná. Takže teraz som rada, že v tomto boji nie som sama, a zdá sa mi, že môj život dostal v poslednom čase zmysel," povedala novinárovi BBC Greta.

Aktivistke sa podarilo odštartovať celosvetové hnutie študentských protestov za zmenu politiky vlád v boji proti klimatickým zmenám.

Zúčastní sa klimatických konferencií

Greta Thunberg sa zúčastní najskôr 23. septembra na svetovej klimatickej konferencii v New Yorku, odkiaľ sa neskôr presunie vlakmi a autobusmi do čílskej metropoly Santiago, kde sa bude konať od 2. do 13. decembra ďalšia významná konferencia o klimatických zmenách pod patronátom OSN.

Tá sa mala pôvodne uskutočniť v novembri v Brazílii, po nástupe nového brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý je známym nepriateľom ekológie, však krajina oznámila OSN, že ju organizovať nebude.