Maltský minister zverejnil fotografiu, ktorá ukazuje tragédiu migrantov

Čln s dvoma mužmi objavila loď maltskej vojenskej hliadky.

13. aug 2019 o 14:23 TASR

VALLETTA. Maltské ozbrojené sily zverejnili v utorok drásajúcu fotografiu dvoch mužov, údajne migrantov, ktorých našli v gumenom člne pri pobreží ostrovnej krajiny.

Jeden muž bol mŕtvy a druhý v kritickom stave, preto ho letecky previezli do nemocnice. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.

Gumený čln

Loď maltskej vojenskej hliadky objavila gumený čln v pondelok večer. Obaja muži sa údajne pokúšali preplaviť cez Stredozemné more do Európy, uviedli zdroje z maltskej vlády pre denník Times of Malta.

Letecká snímka gumeného člna zverejnená maltskými ozbrojenými silami zachytáva dvoch mužov ležiacich na dne plavidla a s motorom vytiahnutým von z vody.

Maltský minister vnútra Michael Farrugia tiež zverejnil fotografiu na Twitteri a uviedol, že jedného z mužov našli "ležať na mŕtvole druhého migranta".

"Toto robia (maltské ozbrojené sily) každý boží deň. Nemôžeme to robiť sami," napísal Farrugia.

Zachráneného muža vrtuľník previezol na pobrežie Malty a okamžite do nemocnice. Mŕtveho priviezla na pobrežie hliadkujúca loď, dodali ozbrojené sily v oznámení.

Uviazli na lodiach

Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) zahynulo tento rok od januára do júna 597 ľudí, keď sa pokúšali preplaviť Stredozemné more do Európy.

Na dvoch rôznych lodiach humanitárnych organizácií je v súčasnosti uviaznutých vyše 500 migrantov, ale týmto plavidlám odmietajú povoliť zakotvenie v európskych prístavoch.

Na palube lode mimovládnej organizácie Open Arms sa napríklad nachádza 151 migrantov, ktorí čakajú na mori už 12 dní.

Malta v pondelok evakuovala z lode Open Arms registrovanej v Španielsku osem ľudí, keďže humanitárna organizácia varovala, že dvaja z nich potrebujú špecializovanú lekárku pomoc. Ďalší šiesti z týchto ľudí sú členovia rodiny.