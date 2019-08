Americká inšpekcia zistila v súvislosti s úmrtím Epsteina vážne nezrovnalosti

Pôvodná verzia znela samovražda.

NEW YORK. Inšpekcia amerického ministerstva spravodlivosti zistila pri kontrole vo väzení na Manhattane, kde v sobotu zomrel americký finančník Jeffrey Epstein, "vážne nezrovnalosti".

V pondelok to na tlačovej konferencii v New Orleans vyhlásil minister spravodlivosti William Barr.

Našli ho mŕtveho

Stal sa tak ďalšou vysokopostavenou osobou, ktorá naznačuje, že prípad Epsteinovho úmrtia nemusí byť tak jednouchý, ako pôvodne vyzeral.

Podľa pôvodných informácií, ktoré v sobotu zverejnilo manhattanské väzenie, Epsteina našli mŕtveho v jeho cele a všetko malo nasvedčovať tomu, že šlo o samovraždu.



Hneď nato sa začali objavovať aj iné verzie, tie však na začiatku mali len podobu konšpiračných teórií, ktoré kolovali po internete.

Ich základom bolo väčšinou to, že Epstein, ktorého v júli zatkli v súvislosti s obvineniami zo zneužívania neplnoletých dievčat a iných sexuálnych zločinov, bol v blízkom kontakte s množstvom vplyvných ľudí, a o jeho umlčanie sa teda mohol postarať niekto z nich, aby tak zakryl vlastné zločiny.



Americké médiá napríklad už niekoľko týždňov rozoberajú Epsteinov voľakedy pomerne blízky vzťah so súčasným prezidentom Donaldom Trumpom.



Šéf amerického rezortu spravodlivosti sa na pondelkovej tlačovke až do takýchto analýz nepúšťal, dôrazne však povedal, že "prípad nie je ukončený", naďalej ho vyšetruje FBI aj inšpekcia jeho ministerstva, a žiadna z osôb, ktoré sa prípadne dopúšťali trestnej činnosti spolu s Epsteinom, "by si nemala myslieť, že je to ´v suchu´".

Zneužívanie dievčat

Epsteina, ktorý patril do najvyšších poschodí americkej smotánky a udržiaval tesné zväzky s mnohými známymi osobnosťami svetovej politiky aj šoubiznisu, súdili prvýkrát už v roku 2008, kedy sa priznal k zneužívaniu neplnoletých dievčat a podnecovaniu prostitúcie a dostal za to 18-mesačný trest odňatia slobody, z ktorých si nakoniec odkrútil len 13.



Opätovne ho zatkli pred dvoma týždňami a obvinili ho z ďalších sexuálnych zločinov, za ktoré mohol dostať až 45 rokov. Epstein tentoraz tvrdil, že je nevinný.



Finančník mal byť podľa obvinení súčasťou gangu zaoberajúceho sa prostitúciou a mal celebritám, ktoré pozýval do svojho luxusného sídla v New Yorku, ponúkať "služby" prostitútok, vrátane neplnoletých.