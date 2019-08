Briti sa chystajú na tvrdý brexit. Kupujú ananás na pizzu, lieky aj luxusné autá

Británia odchádza 31. októbra.

15. aug 2019 o 13:42 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Britská odnož medzinárodnej siete pizzérii Domino Pizza nakupuje múku a syr v Británii. S tým nebude problém ani po 31. októbri.

Paradajkový základ však dováža z Portugalska, cez Lamanšský prieliv prechádza aj mrazené kuracie mäso, tuniak či ananásy. A to už problém môže byť.

Firma sa preto začala pripravovať na možnosť odchodu Veľkej Británie z Európskej únie bez dohody.

V rámci týchto krokov minula na predzásobenie surovinami už sedem miliónov libier.

Odchod bez ohľadu na dohodu

„Možnosť odchodu bez dohody so sebou prináša riziko narušenia dodávok surovín do Veľkej Británie a neistotu pri kurzoch zahraničných mien. To všetko by mohlo zvýšiť náklady na potraviny,“ uviedla firma v minulotýždňovom vyhlásení,z ktorého citoval Guardian.