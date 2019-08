Abdeslama obvinili aj v súvislosti s teroristickými útokmi v Bruseli

Muž bol obvinený z účasti na činnosti teroristickej skupiny.

12. aug 2019 o 14:37 TASR

BRUSEL. Salah Abdeslam, jediný z útočníkov, ktorý prežil teroristické útoky v Paríži z novembra 2015, bol obvinený aj v súvislosti s bombovými samovražednými útokmi v Bruseli, ku ktorým došlo v marci 2016.

Tlačová agentúra AFP to uviedla v pondelok s odvolaním sa na federálnu prokuratúru.

Samovražedné útoky

Abdeslam bol obvinený z "účasti na činnosti teroristickej skupiny", spresnila federálna prokuratúra.

Vyšetrovatelia neuviedli podrobnosti o jeho údajnej úlohe pri samovražedných bombových útokoch, ku ktorým došlo 22. marca 2016 ráno na bruselskom letisku Zaventem a následne aj na stanici metra Maalbeek/Maelbeek.

Pri týchto útokoch zahynulo 32 osôb a ďalších 340 bolo zranených. K zodpovednosti sa prihlásila teroristická organizácia Islamských štát (IS).

Podľa vyšetrovateľov boli bruselské útoky objednané zo Sýrie a ich realizáciou bola poverená francúzsko-belgická bunka IS pôsobiaca v Bruseli, ktorá stála aj za prípravou útokov v Paríži z 13. novembra 2015. Pri parížskych útokoch zahynulo 130 ľudí a stovky ďalších utrpeli zranenia.

V apríli belgický súd odsúdil Abdeslama na 20 rokov väzenia za prestrelku s políciou v bruselskej štvrti Forest, ktorá predchádzala jeho zadržaniu len niekoľko dní pred samovražednými bombovými útokmi v Bruseli.

Čaká na mimoriadny proces

Salah Abdeslam, francúzsky štátny príslušník narodený v Belgicku, ktorý pochádza z bruselskej imigrantskej štvrte Molenbeek, sa nachádza vo väzení vo Francúzsku, kde čaká na mimoriadny súdny proces v súvislosti s jeho účasťou na útokoch v Paríži.

Belgické súdy v súvislosti s bombovými útokmi v Bruseli už obvinili ďalších 12 osôb.

Obžalovaní by mali byť súdení na budúci rok v bývalom sídle NATO v Bruseli. Súdny proces by sa mal začať na jeseň roku 2020 a trvať by mal až osem mesiacov.