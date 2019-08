Ruské úrady obvinili Google z propagácie protivládnych protestov

Ruským úradom vadí, že sa informácie o protestoch šíria cez notifikácie server Youtube.

11. aug 2019 o 19:17 TASR

MOSKVA. Ruský úrad pre dohľad nad médiami vyzval spoločnosť Google, aby zabránila propagovaniu nepovolených protestov na svojej platforme YouTube.

Informovala o tom v nedeľu agentúra TASS.

Ruským úradom vadia notifikácie Youtube

V Moskve sa v posledných týždňoch konajú opakované demonštrácie, ktorých účastníci požadujú slobodné voľby do mestského parlamentu a protestujú proti policajnému násiliu.

Na poslednej z nich sa v sobotu zúčastnili desaťtisíce ľudí.

Ruská Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor) sa v tejto súvislosti obrátila listom priamo na americký internetový gigant Google.

"Roskomnadzor poslal Google list s požiadavkou na prijatie opatrení, aby zabránil propagácii nepovolených masových podujatí na videoserveri YouTube, ktorý táto spoločnosť vlastní," uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom v nedeľu na stránke tohto ruského úradu.

Podľa Roskomnadzoru existujú snahy "určitých štruktúr" o využívanie reklamných nástrojov YouTube (push notifikácií) na šírenie informácií o nepovolených podujatiach, ktoré majú narušiť volebné procesy v Rusku.

Takéto notifikácie podľa úradu dostávajú aj užívatelia, ktorí sa neprihlásili na odber videí zo súvisiacich YouTube kanálov.

Moskva Googlu pohrozila

V prípade, že Google neprijme v tomto smere požadované opatrenia, Rusko to bude považovať za zasahovanie do svojich vnútorných záležitostí a do demokratických volieb v krajine.

Roskomnadzor pohrozil, že by na túto situáciu musel "adekvátne reagovať", čo však bližšie nekonkretizoval.

Protesty v Moskve vypukli v polovici júla po zamietnutí registrácie nezávislých kandidátov a kritikov Kremľa do volieb do mestského parlamentu.

Videozáznamy z demonštrácií obsahujúce aj zákroky polície voči protestujúcim sa objavili aj na platforme YouTube.

