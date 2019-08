Kráľovná o politike nehovorí. Rozhodne o brexite?

Alžbeta II. môže odvolať premiéra.

10. aug 2019 o 16:07 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. S novinármi nehovorí o politike, nechodí ani voliť.

Keď britskú spoločnosť v 80. rokoch rozdeľovali masívne štrajky baníkov, kráľovná Alžbeta II. naďalej vystupovala ako zjednocujúca osobnosť.

Svoj názor neprezradila ani v roku 2003, keď sa Británia pridala k Spojeným štátom pri invázii do Iraku.

Pravidelne sa síce stretáva s premiérom, no je pravidlom, že o obsahu týchto rozhovorov sa nehovorí.

Svoj postoj neprezradila ani pred tromi rokmi, keď sa v referende rozhodovalo o britskom odchode z Európskej únie.

Alžbeta II. vtedy povedala len to, že „je na britskom ľude, aby rozhodol“. Ona podľa tradície nehlasovala.

Zatiahnu do brexitu kráľovnú?

Nakoniec však kráľovná môže zohrať pri brexite dôležitú úlohu. Podľa zdrojov z Buckinghamského paláca sa jej do aktívnej politiky veľmi nechce zapájať, no ak by premiér Boris Johnson trval na brexite bez dohody aj po prípadnom vyslovení nedôvery, musela by si vybrať na koho stranu sa postaví.

Johnson, ktorý vláde prebral koncom júla, totiž opakuje, že Británia odíde 31. októbra bez ohľadu na to, či sa dosiahne dohoda s Úniou alebo nie.

Parlament však odhlasoval, že odchod bez dohody je pre neho neprijateľný.