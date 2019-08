Cez dva milióny pútnikov sa modlí na pahorku Arafat

10. aug 2019 o 13:02 ČTK

Dnešné modlitby sú považované za najdôležitejší obrad moslimskej púte do Mekky.

MEKKA. Cez dva milióny moslimských pútnikov sa zhromaždili na pahorku Arafat v Saudskej Arábii, kde sa budú do západu slnka modliť. Uviedla to agentúra AP.

Dnešné modlitby sú považované za najdôležitejší obrad moslimskej púte do Mekky. Každoročná púť do Mekky patrí k piatim pilierom islamu a každý zdravý moslim by ju mal vykonať aspoň raz za život.

Pútnici následne prenocujú u svätyne Muzdalifa a na desiaty deň pútnického mesiaca, čo bude v nedeľu, budú symbolicky kameňovať Satana a začne trojdňový sviatok obete, pri ktorom sa zabíjajú obetné zvieratá a mäso sa rozdáva chudobným.

Po návrate do Mekky sa mnohí vydajú k hrobu proroka Mohameda do Mediny, ktorá je po Mekke druhým najposvätnejším miestom islamu. Práve tam sa roku 622 uchýlil Prorok a týmto rokom sa datuje začiatok moslimského letopočtu.

Saudská Arábia sa ľuďom snaží zabezpečiť čo najväčšiu bezpečnosť. Jej predstavitelia tento rok vyzvali veriacich, aby politiku nechali doma a v Mekke sa sústredili na duchovný obsah púti.

Účastníci majú elektronické náramky, ktoré umožnia identifikáciu s pomocou GPS. Púť do Mekky sa totiž často nezaobíde bez incidentov. Nešťastie sa stalo v roku 2015, kedy sa stretli dva prúdy pútnikov a stovky ľudí sa ušlapali.