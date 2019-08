Trump: Razie proti nelegálnym migrantom slúžia na odstrašenie

Miestne médiá ukazovali zábery na zmätené a plačúce deti, ktoré doma nenašli rodičov.

10. aug 2019 o 7:57 TASR

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump v piatok obhajoval kontroverzné hromadné razie, ktoré viedli k zatknutiu 680 nelegálnych migrantov na juhovýchode Spojených štátov.

Takéto razie sú podľa neho účinným spôsobom, ako odvrátiť nelegálne prenikanie do krajiny.

Súvisiaci článok Trump sa vyjadril k fotografii utopeného migranta s dcérkou Čítajte

Tieto razie, ktoré sa uskutočnili v stredu v siedmich závodoch na spracovanie kurčiat v šiestich mestách štátu Mississippi, boli najväčšou protiimigračnou operáciou v rámci jedného štátu v dejinách krajiny, uviedla agentúra AFP.

"Chcem, aby ľudia vedeli, že ak prichádzajú do USA nelegálne, odídu," povedal Trump novinárom. "A slúži to ako dobrý odstrašujúci prostriedok." Dodal, že ak "ľudia vidia to, čo videli v (stredu)... vedia, že tu neostanú".

Miestne médiá ukazovali zábery na zmätené a plačúce deti po tom, ako prišli zo školy a zistili, že nemajú kam ísť a čo jesť. Ich rodičov totiž zatkli.

Generálny prokurátor štátu Mississippi Mike Hurst, ktorý mal operáciu na starosti, taktiež obhajoval tieto razie, ale ubezpečil, že policajti sa snažili o to, aby sa deti mohli opätovne spojiť so svojimi rodičmi.

"Nemáme vedomosť o nijakom dieťati, ktoré by bolo v dôsledku tejto operácie bez rodiča," napísal vo štvrtok na Twitteri.

Tristo zo zatknutých prepustili s monitorovacím náramkom na nohe a s výzvou, že sa majú dostaviť pred sudcu imigračného súdu, ktorý rozhodne, či ich deportujú.

Úrady dodali, že 30 osôb prepustili z humanitárnych dôvodov, aby ich deti nezostali bez opatrovníka.

Bývalý viceprezident Joe Biden, ktorý je favoritom v demokratických primárkach vo voľbách prezidenta, uviedol, že razie boli "jednoducho nesprávne".

"Čo to robíme?" opýtal sa na stretnutí s Latinoameričanmi a Ázijcami.

"Tieto v USA narodené deti premýšľajú, či ešte niekedy uvidia svojich rodičov," dodal.