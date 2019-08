Koalícia krachla, Salvini žiada predčasné voľby

Salvini vyzval prezidenta, aby čo najskôr vypísal voľby.

8. aug 2019 o 22:12 SITA

MILÁNO. Taliansko podľa všetkého čakajú predčasné voľby. Na ich vypísanie v čo najskoršom možnom termíne vo štvrtok vyzval prezidenta Giuseppeho Conteho minister vnútra Matteo Salvini, ktorý je najvplyvnejším politikom v krajine.

Nie je jasné, ako rýchlo a na kedy prezident predčasné voľby vypíše. Technicky to podľa talianskej ústavy musí byť tak, že si najprv overí neexistenciu doterajšej parlamentnej väčšiny na jednom z najbližších rokovaní parlamentu. Ten sa však práve rozišiel na letné prázdniny.

Koalícia je v krachu

Salvini argumentuje tým, že súčasná koalícia už dokázala svoj faktický krach pri stredajšom hlasovaní v parlamente, pri ktorom neprešiel návrh koaličného Hnutia piatich hviezd na zastavenie sporného projektu stavby železničného tunela.

Práve ten dlhodobo rozdeľuje Salviniho stranu Liga a koaličné Hnutie piatich hviezd. Jeho predseda, taliansky vicepremiér Luigi Di Maio, Salviniho už od začiatku roku v tejto súvislosti obviňuje, že porušuje koaličnú zmluvu.

V tej totiž podľa neho je okrem iného definované, že vláda v projekte tunela nebude pokračovať, minimálne nie bez toho, aby sa o ňom pokúsila opäť rokovať s európskymi partnermi a zmeniť podmienky pre Taliansko.



Odmietanie projektu 57,5-kilometrového tunela medzi talianskym Turínom a francúzskym Lyonom bolo pre Di Maia a jeho Hnutie piatich hviezd jednou z hlavných predvolebných tém, pričom hnutie voličov presviedčalo, že tento projekt je pre krajinu príliš drahý a má vážne ekologické úskalia.



Salvini naproti tomu argumentuje, že ak by Taliansko od projektu odstúpilo, vyšlo by ho to omnoho drahšie ako jeho dokončenie.

Talianska trať má byť totiž súčasťou vysokorýchlostného železničného ťahu naprieč celou Európu, vedúceho z portugalského Lisabonu až do Kyjeva na Ukrajine, a Taliansko by za odstúpenie od projektu muselo platiť veľké pokuty.

Názorové spory

Sporný tunel však nie je jedinou spornou témou medzi talianskymi koaličnými partnermi.

Medzi oboma stranami sa začali objavovať názorové odlišnosti napríklad aj v tematike migrácie, kde sa Hnutie piatich hviezd zasadzovalo za to, aby krajina pomohla spomedzi utečencov zachránených na mori aspoň ženám a deťom, pričom Salvini a jeho Liga boli proti.



Nové voľby ďaleko viac vyhovujú Salviniho Lige ako Hnutiu piatich hviezd. Zatiaľ čo pred rokom bola popularita oboch subjektov zhruba na rovnakej úrovni, momentálne prieskumom dominuje Salviniho Liga, ktorá vysoko zvíťazila aj v eurovoľbách, a Di Maiova strana výrazne stráca.