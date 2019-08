V Černobyle začali vyrábať vodku. Rádioaktívna nie je

Vodka Atomik má pomáhať miestnym.

8. aug 2019 o 14:06 Andrea Drínová

BRATISLAVA. Miešaný drink si z nej zatiaľ nedáte – z exkluzívnej vodky totiž existuje len jediná fľaša. Je však výnimočná – vyrobili ju totiž z obilia a vody v Černobyľskej zakázanej zóne.

„Je to jediná fľaša ktorá existuje, chvejem sa, keď ju držím,“ hovorí pre BBC o obilnom liehu značky Atomik jeho tvorca, britský vedec Jim Smith. Ide o prvý konzumný produkt pochádzajúci z rádioaktívnej oblasti v okolí bývalej jadrovej elektrárne.

Obilným liehom a pestovaním v zóne chcú vedci aj pomáhať.

Riešme ekonomiku, nie žiarenie

Vedci, medzi nimi aj Smith, už roky v zakázanej zóne sledujú, ako sa krajina zotavuje z nukleárnej katastrofy v roku 1986.

Nápad vyrobiť lieh z ražného obilia má pomôcť miestnym komunitám. Možný zisk z predaja by vedci chceli dať ľuďom, ktorých ovplyvnila samotná katastrofa a zlá ekonomická situácia.

Jim Smith, environmentalista z univerzity v Portsmouthe tvrdí, že aj keď krajina sa postupne z výbuchu v elektrárni spamätala, ekonomické podmienky sa veľmi nezmenili.

“ Nie je to o nič rádioaktívnejšie než akákoľvek iná vodka. „ Jim Smith, vedec

„Pre väčšinu ľudí, ktorí tu žijú, je problém, že nemajú správnu diétu, dobré zdravotníctvo, žiadnu prácu či investície. Myslím si, že po tridsiatich rokoch je najdôležitejšou vecou v tejto oblasti jej ekonomický rozvoj, nie rádioaktivita,“ hovorí pre BBC.

Smith pracuje v oblasti už od deväťdesiatych rokov. Rádioaktivita v oblasti podľa neho nie je vysoká. „V zakázanej zóne sú radiačné body, no mimo zóny je kontaminácia nižšia než by sa dalo nájsť v iných častiach sveta, kde je relatívne vysoká prirodzená radiácia,“ dodáva.

Žiadna rádioaktivita

Po tom, ako vedci vodku vydestilovali, ju analyzovali v laboratóriu na Southamptonskej univerzite. Chceli sa uistiť, že alkohol skutočne neobsahuje žiadnu rádioaktivitu.

„V laboratóriu nič nenašli. Nie je to o nič rádioaktívnejšie než akákoľvek iná vodka,“ dodal Smith. „Akýkoľvek chemik potvrdí, že pri destilovaní alkoholu zostanú všetky nečistoty v odpadovom produkte.“

Gennadij Laptev z Ukrajinského hydrometeorologického inštitútu, ktorý je tiež členom novo založenej spoločnosti Chernobyl Spirit Company, verí, že krajina sa napriek katastrofe dá produktívne zužitkovať.

„Nemusíme túto oblasť opustiť. Môžeme ju rozličným spôsobom využiť a vyprodukovať niečo, čo nebude niesť žiadne stopy rádioaktivity,“ dodáva pre BBC.

Atomik chutí inak

Zákazníci si však ešte musia počkať, kým príde vodka Atomik na trh. Londýnsky Bar Swift v štvrti Soho však už s prvou fľašou experimentoval. „Je to skôr obilný lieh ako vodka, má veľa ovocných tónov. Stále tam cítiť raž,“ povedal barman Sam Armeye.

„Vodku by som použil do klasického Martini ale pokojne by som ju zmiešal aj so šampanským,“ dodal. Profesor Smith a tím vedcov dúfajú, že tento rok vyprodukujú päťsto fliaš.