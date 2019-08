Indonézsky prezident chce presťahovať hlavné mesto na Borneo

8. aug 2019 o 12:34 TASR

JAKARTA. Indonézsky prezident Joko Widodo vo štvrtok potvrdil, že sa hlavné mesto krajiny presťahuje na ostrov Borneo.

Súčasná metropola Jakarta sa totiž nachádza pod úrovňou mora a postupne klesá. Je tiež sužovaná chronickými dopravnými zápchami.

Väčšina Bornea nie je náchylná na zemetrasenia

"Hlavné mesto krajiny sa presťahuje na ostrov Kalimantan. Môže byť v Strednom Kalimantane, Východnom Kalimantane alebo Južnom Kalimantane," uviedol prezident na Twitteri, pričom použil indonézsky názov pre Borneo.

"Všetky aspekty sa podrobne skúmajú, takže toto rozhodnutie bude v súlade s našou národnou víziou na ďalších 10, 50, 100 rokov," dodal.

Podľa agentúry DPA pripadajú do úvahy ako pravdepodobné lokality mesto Palangkaraya a oblasť neďaleko prístavu Balikpapan. Experti uvádzajú, že na rozdiel od iných častí Indonézie nie je väčšina Bornea náchylná na zemetrasenia a sopečné erupcie.

Začiatok sťahovania do piatich rokov

Vláda sa chce začať sťahovať do nového hlavného mesta do roku 2024, na konci Jokovho druhého päťročného funkčného obdobia. Minister plánovania Bambang Brodjonegoro už skôr v tomto roku uviedol, že takýto krok by stál do 33 miliárd dolárov (29,4 mld. eur).

Financovanie by zahrňovalo aj povolenie developerom, aby mohli spravovať vládou vlastnené nehnuteľnosti v Jakarte výmenou za pomoc pri budovaní novej metropoly.

Ako hlavné príčiny presťahovania vláda uvádzala dopravné zápchy, časté záplavy a rýchlejší pokles pôdy. Približne 40 percent Jakarty je v súčasnosti pod hladinou mora a stále klesá.

Oblasť Jakarty vrátane satelitných miest je domovom pre 30 miliónov ľudí. Vláda uviedla, že ekonomické straty spôsobené dopravnými zápchami v meste sa ročne odhadujú na sedem miliárd dolárov (6,2 mld. eur).