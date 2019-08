Turecko a USA vytvoria spoločnú bezpečnú zónu na severe Sýrie

Vybudujú spoločné operačné stredisko na zriaďovanie bezpečnej zóny.

7. aug 2019 o 19:26 TASR

ISTANBUL. Turecko a Spojené štáty sa v stredu dohodli na zriadení bezpečnej zóny v severnej Sýrii.

Urobili tak deň po nových hrozbách Ankary, že podnikne v regióne vojenskú ofenzívu proti kurdským milíciám, podporovaným Američanmi.

Obaja spojenci z NATO sa dohodli, že "čo najskôr vybudujú v Turecku spoločné operačné stredisko, odkiaľ budú koordinovať a usmerňovať zriaďovanie bezpečnej zóny".

V spoločnom vyhlásení to uviedli turecké ministerstvo obrany a veľvyslanectvo Spojených štátov v Ankare.

Zastaviť prúd migrantov a vytlačiť Kurdov

Ankara a Washington sa dohodli, že bezpečná zóna "sa stane mierovým koridorom", uvádzalo sa vo vyhlásení. Obe strany v ňom dodali, že zóna má pomôcť aj pri posielaní sýrskych utečencov v Turecku naspäť domov.

Zatiaľ nie je známe, ako a kedy zónu vytvoria, doplnila tlačová agentúra DPA.

Turecko už dlho žiadalo zariadenie bezpečnej zóny na severe Sýrie, ktorej cieľom by bolo zastaviť prúd migrantov do Turecka a vytlačiť kurdských bojovníkov, spriaznených so Spojenými štátmi, z oblastí popri tureckej hranici so Sýriou.

Skupina amerických predstaviteľov viedla od pondelka v Ankare rozhovory o navrhovanej nárazníkovej zóne, ako informovala turecká štátna tlačová agentúra Anadolu.

Zóna by zasahovala 40 km do Sýrie

Turecký minister obrany Hulusi Akar v stredu už skôr oznámil, že Ankara chce bezpečnú zónu siahajúcu približne 40 kilometrov do územia Sýrie a že americkí aj tureckí vojaci by spoločne odzbrojili a vytlačili kurdské Ľudové obranné jednotky (YPG) zo severu Sýrie.

Spojené štáty podporujú YPG, ktoré boli a sú hlavnou silou v bojoch proti extrémistickej organizácii Islamský štát v Sýrii.

Ankara však YPG považuje za teroristov a za odnož Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorá je v Turecku zakázaná a od roku 1984 vedie povstanie na tureckom území.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ešte v utorok pohrozil "veľmi skorým vpádom" do severnej Sýrie, aj napriek rozhovorom so Spojenými štátmi.