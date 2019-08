Labouristi sú otvorení novému referendu o škótskej nezávislosti

Podľa prieskumu verejnej mienky by väčšina škótskych voličov referendum podporila.

7. aug 2019 o 12:54 TASR

LONDÝN. Britská opozičná Labouristická strana by mala umožniť konanie druhého referenda o nezávislosti Škótska od Spojeného kráľovstva.

Vyhlásil to druhý najvplyvnejší labouristický politik John McDonnell, ktorého v stredu citovala agentúra Reuters.

Labouristi by referendum povolili

"Niečo také (referendum) by sme neblokovali. Nechali by sme rozhodnúť obyvateľov Škótska. To je demokracia," uviedol McDonnell, labouristický tieňový minister financií počas diskusie, ktorá sa uskutočnila v rámci festivalu umenia v škótskom Edinburghu.

Podľa druhého muža Labouristickej strany by takýto krok museli najskôr schváliť poslanci škótskeho regionálneho parlamentu.

Denník The Guardian v tejto súvislosti v utorok zdôraznil, že McDonnellovo vyjadrenie je v rozpore s oficiálnou politickou líniou Labouristickej strany.

McDonnell v rámci diskusie priznal, že jeho strana je v otázke konania druhého referenda o škótskej nezávislosti rozštiepená.

Naznačil však, že vedenie strany je myšlienke prípadného nového plebiscitu otvorené.

Referendum o nezávislosti Škótska

Podľa v pondelok zverejneného prieskumu verejnej mienky by väčšina škótskych voličov podporila konanie ďalšieho referenda v priebehu nasledujúcich dvoch rokov, pričom by hlasovala (52 percent) za vyhlásenie nezávislosti Škótska od Británie.

V prvom referende z roku 2014 sa 55 percent škótskych voličov vyslovilo proti vyhláseniu nezávislosti od zvyšku Spojeného kráľovstva. Za samostatnosť hlasovalo 45 percent voličov.

Škótska národná strana (SNP), ktorá vedie regionálnu vládu v Edinburghu, v situácii opakovane odkladaného brexitu hovorí o možnosti vypísania druhého plebiscitu o nezávislosti Škótska, ktoré je podľa nej nútené opustiť Európsku úniu proti svojej vôli.

Nový britský konzervatívny premiér Boris Johnson možnosť vypísania nového referenda o nezávislosti Škótska odmieta. S konaním plebiscitu by musela súhlasiť aj britská vláda.