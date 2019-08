Zaríf: Spojenci sa hanbia pridať k USA v Perzskom zálive

Nemecko nemá záujem o eskaláciu napätia, podporí misiu EÚ.

5. aug 2019 o 11:00 TASR

TEHERÁN. Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty sú vo svete izolované a neschopné vytvoriť so svojimi spojencami námornú koalíciu, ktorá by sprevádzala tankery v Perzskom zálive. Informovala o tom agentúra AFP.

Spojenci sa hanbia

"USA stoja vo svete osamotene, nevedia vytvoriť koalíciu (v Perzskom zálive)," uviedol na tlačovej konferencii.

Spojenci Spojených štátov sa podľa neho "príliš hanbia", aby boli s nimi v koalícii.

Napätie v regióne Perzského zálivu sa vyostrilo po tom, ako britské vojenské námorníctvo začiatkom júla asistovalo pri zadržaní iránskeho tankera pri Gibraltári.

Londýn vyjadril presvedčenie, že toto plavidlo prepravovalo ropu do Sýrie a porušovalo tak sankcie EÚ.

Irán v zrejmej odvete zadržal tankery plaviace sa pod britskou a panamskou vlajkou v Hormuzskom prielive, kadiaľ prechádza strategicky významná dopravná trasa.

Nemecko sa zameriava na misiu EÚ

Transatlantický koordinátor nemeckej vlády Peter Beyer v pondelok vyhlásil, že jeho krajina by mala hrať hlavnú úlohu v misii vedenej Európskou úniou zameranej na ochranu lodnej prepravy v Perzskom zálive.

Odmietol pritom účasť Nemecka v akejkoľvek misii vedenej Spojenými štátmi.

"Ak by sa Nemecko zúčastnilo na misii vedenej USA a situácia by eskalovala, hrozilo by veľké nebezpečenstvo vtiahnutia do vojenskej misie," upozornil Beyer podľa agentúry DPA.

Napätie medzi Spojenými štátmi a Iránom sa začalo opätovne stupňovať po odstúpení Washingtonu od medzinárodnej dohody o iránskom jadrovom programe a zostrelení amerického dronu Iránom.