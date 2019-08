Severná Kórea odsúdila manévre Južnej Kórey a USA

Severná Kórea posilnila testy svojich zbraní, suseda podozrieva z prípravy invázie.

5. aug 2019 o 9:17 SITA

SOUL. Južná Kórea a Spojené štáty americké pripravujú každoročné spoločné vojenské cvičenia, aj napriek vyhrážkam Severnej Kórey, podľa ktorej by mohli zmariť ich jadrovú diplomaciu.

Hovorkyňa juhokórejského ministerstva obrany v pondelok uviedla, že cvičenia sa zamerajú na overenie schopností Soulu opätovne prevziať operačné riadenie svojich ozbrojených síl od Washingtonu.

Informáciu o tom, že cvičenia, ktoré by mali byť podľa predpokladov počítačovo simulované a nemali by zahŕňať skutočné bojové jednotky a vybavenie, sa začnú už v pondelok, nepoprela, no ani nepotvrdila.

Severná Kórea v ostatnom období posilnila testy svojich zbraní vrátane dvoch skúšok nového raketového delostreleckého systému, pričom vyjadrila nespokojnosť nad pokračovaním americko-juhokórejských cvičení.

Tie sú podľa Pchjongjangu prípravou na inváziu a spomaľujú jadrové rokovania s Washingtonom. Ako pripomína agentúra AP, Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) plánuje počkať, či sa augustové cvičenia jej južného suseda a USA uskutočnia, a potom rozhodne o osude diplomacie so Spojenými štátmi aj o pokračovaní jednostranného pozastavenia svojich testov jadrových zbraní a striel dlhého doletu.

Od prvého summitu severokórejského vodcu Kim Čong-una a amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa uskutočnil vlani v júni v Singapure, Južná Kórea a USA obmedzili svoje vojenské manévre a tiež prestali vysielať do regiónu napríklad americké bombardéry či lietadlové lode.

KĽDR však stále trvá na tom, že aj obmedzené cvičenia porušujú dohody medzi Kimom a Trumpom, ktorí sa v Singapure dohodli na zlepšovaní vzťahov a denuklearizácii Kórejského polostrova.

Jadrové rokovania medzi Washingtonom a Pchjongjangom stagnujú od februárového druhého summitu Kima a Trumpa, pod ktorého neúspech sa podpísali rozdielne názory na americké sankcie uvalené na Severnú Kóreu pre jej jadrový program.