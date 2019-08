Trump odsúdil streľby, na útok v El Pase reaguje aj Mexiko

Útočníka z El Pasa obvinili z vraždy, hrozí mu trest smrti.

5. aug 2019 o 6:29 (aktualizované 5. aug 2019 o 6:57) TASR, ČTK

Americký prezident Donalld Trump sa vyjadril k útokom v El pase a Ohiu na základni Morristown pred nástupom do Air Force One.(Zdroj: SITA/AP)

WASHINGTON. Za "naozaj vážne duševne chorých" označil v nedeľu americký prezident Donald Trump oboch mužov, ktorí v mestách El Paso a Dayton zastrelili 29 ľudí.

Oba prípady odsúdil a uviedol, že "nenávisť nemá v našej krajine miesto".

Vláda zakročí

Trump novinárom pred návratom z Morristownu v štáte New Jersey do Washingtonu ďalej podľa agentúry AP povedal, že problém so streľbami s množstvom obetí sa vlečie "už roky" a jeho vláda sa oň "postará".

Avizoval, že hovoril s ministrom spravodlivosti Williamom Barrom, riaditeľom Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) a členmi Kongresu o tom, čo je možné urobiť, aby sa zabránilo tomuto druhu násilia.

Trump ocenil políciu

Trump tiež ocenil rýchly zásah bezpečnostných zložiek v oboch mestách, ktorý zabránil ešte väčšiemu počtu obetí. "V El Pase boli pripravení, boli tam rýchlo," povedal prezident.

"A v Daytone (boli na mieste) za necelú minútu. Len pomyslite na to, čo mohol (strelec) spôsobiť za necelú minútu a policajti konali a zabili ho ... Bolo to hrozné, ale mohlo to byť oveľa horšie."

S ďalším vyhlásením k obom prípadom streľby chce Trump vystúpiť v pondelok.

Teroristický čin proti Mexičanom

Mexický minister zahraničných vecí označil streľbu v El Pase za teroristický čin proti Mexičanom v USA.

Ak to bude potrebné, Mexiko požiada o vydanie osoby, ktorá má streľbu na svedomí, dodal podľa agentúry Reuters minister Marcelo Ebrard. Pri streľbách v El Pase a v Daytone dvaja útočníci zavraždili či zranili desiatky ľudí. Kým v Daytone polícia páchateľa zabila na mieste, strelca z El Pasa zadržali a hrozí mu trest smrti.

"Mexiko tú osobu považuje za teroristu," uviedol šéf mexickej diplomacie na adresu strelca z El Pasa. Minister v tejto súvislosti Spojené štáty vyzval, aby voči "zločinom z nenávisti zaujali jasnú pozíciu". Mexiko bude podľa neho od USA žiadať informácie okrem iného o tom, ako sa strelec dostal k svojej zbrani. Mexičanov tiež zaujíma, či o tom americké úrady vedeli.

Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador uviedol, že udalosti v Texase utvrdili jeho presvedčenie, že "sociálnym problémom sa nedá čeliť použitím sily a podnecovaním k nenávisti".

29 obetí za 24 hodín

Pri streľbe v nákupnom centre Walmart v El Pase v štáte Texas zabil 21-ročný Patrick Crusius, ktorého polícia zadržala, 20 ľudí a 26 utrpelo zranenia. Sedem obetí bolo z Mexika.

Prokuratúra streľbu vyšetruje ako prípad vnútroštátneho terorizmu. Crusius už oficiálne obvinili z vraždy a hrozí mu tak trest smrti. Na tlačovej konferencii to podľa agentúry AFP oznámil hovorca miestnej polície Robert Gomez.

Vyšetrovatelia sa zaoberajú aj "manifestom", ktorý strelec údajne napísal a v ktorom vyjadruje svoju nenávisť voči "hispánskej invázii" do mesta El Paso. Páchateľ sa v ňom tiež pochvalne vyjadruje o nedávnych masakrách v dvoch novozélandských mešitách..

Len trinásť hodín po masakri v El Pase zastrelil útočník v Daytone v štáte Ohio deväť ľudí a 27 zranil. Podľa starostky Daytonu Nan Whaleyovej policajti, ktorí v tom čase v okolí hliadkovali, zastrelili útočníka v priebehu jednej minúty, odkedy začal strieľať.

Páchateľom je podľa amerických médií 24-ročný beloch Connor Betts. Kým bol zlikvidovaný, stačil pred barom v štvrti Oregon vystreliť najmenej 100 rán, pričom za necelých 30 sekúnd zabil osem ľudí vrátane svojej sestry.

Podľa neziskovej organizácie Gun Violence Archive (GVA), monitorujúcej prípady použitia strelnej zbrane v USA, boli nedeľňajšie incidenty 250. a 251. masovou streľbou v tomto roku. GVA definuje masovú streľbu ako incident, pri ktorom sú zranení alebo zabití najmenej štyria ľudia.