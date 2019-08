Irán aj Západ stupňujú napätie. Tieto články vysvetľujú, čo sa deje

Napätie vyvolal americký odchod od dohody.

4. aug 2019 o 16:26 Matúš Krčmárik

TEHERÁN, BRATISLAVA. Irán cez víkend oznámil, že zadržal druhý tanker jednej zo západných krajín. Pokračuje tak v krokoch, ktoré sa chápu ako provokácie.

Minulý mesiac zadržal britský tanker, v júni oznámil, že prestáva plniť niektoré záväzky zo šesťstrannej dohody, ktorá má obmedziť jeho jadrový program, ešte predtým sa objavilo niekoľko útokov na tankery, z ktorých Washington obviňuje Teherán.

Washington zas pokračuje v zvyšovaní tlaku na iránsky režim. Nadväzuje tak na minuloročné odstúpenie o dohode o iránskom jadrovom programe. Tá síce oficiálne ostáva v platnosti, no je čím ďalej tým slabšia.

Na webe SME.sk sme viackrát vysvetľovali okolnosti stupňujúceho sa konfliktu. Prinášame súhrn textov na túto tému.

Ako Američania odstúpili od dohody

Súčasná kríza sa začala stupňovať pred rokom, keď americký prezident Donald Trump odstúpil od dohody o obmedzení iránskeho jadrového programu.

Urobil tak napriek tomu, že aj medzinárodní pozorovatelia potvrdzovali, že Irán svoju časť dohody odmieta.

„Z toho, čo som počul od Európanov, vidno, že Trump nechce odísť od dohody preto, že by nebol spokojný s jej obsahom, ale preto, že je dedičstvom jeho predchodcu Baracka Obamu,“ povedal o Trumpovom rozhodnutí pre Guardian Robert Malley, ktorý za Biely dom viedol rokovania o dohode.

Trump dlhodobo označuje dohodu za „najhoršiu v histórii" a v Bielom dome sa obklopil ľuďmi s podobným názorom.

Dohoda nemohla nikdy fungovať

Dohoda nikdy nezaručovala, že Irán nebude vyvíjať jadrovú zbraň, povedal v rozhovore pre SME začiatkom júna odborník na Irán David Ibsen. Ten odstúpenie od dohody označuje za správny krok.

"V dohode sú hranice, ktoré inšpektori nemôžu prekročiť. Nemajú napríklad prístup do iránskych vojenských zariadení. Ak ajatolláh povie, že takáto inšpekcia by bola porušením iránskej suverenity, nikdy sa tam inšpektori nedostanú. Inšpektori ani nežiadajú o prístup na tieto miesta, lebo vedia, že by ich odmietli," povedal Ibsen.

Konečným cieľom Američanov je podľa neho dosiahnuť lepšiu dohodu, prostriedkom k tomuto cieľu má byť zvyšovanie tlaku na režim na všetkých možných frontoch.

Preto sprísňujú sankcie, ktoré sa už po novom týkajú iránskych Revolučných gárd aj špičiek režimu.

Ako to môže dopadnúť?

V júni tiež Iránci oznámili, že zostrelili americký dron, ktorý sa vraj nachádzal v iránskom vzdušnom priestore.

Vtedy sme pripravili súpis možných scenárov ďalšieho vývoja. Bol medzi nimi napríklad návrat za rokovací stôl, americké zásahy na konkrétne ciele v Iráne či vojna, na ktorej sa Američania priamo nezúčastnia, ale viesť ju budú ich regionálni spojenci.

S odstupom dvoch mesiacoch sa dá povedať, že napätie sa naďalej stupňuje. Žiadny zo scenárov sa nezačala napĺňať, no zároveň sa žiadny z nich nedá vylúčiť.

Kedy sa začali iránsko-americké spory?

Irán nie je najbrutálnejšou diktatúrou sveta, Donald Trump sa stretáva s Kim Čong-unom a predsa najviac hovorí o hrozbe z Teheránu. Prečo vlastne?

Americko-iránske spory sa začali v 50. rokoch minulého storočia a vyvrcholili v roku 1979, keď v Iráne prebehla islamská revolúcia a k moci sa dostali ajatolláhovia.

Odvtedy si krajiny nedôverujú a vymieňajú si vyhrážky. Američania tiež tvrdia, že Irán podporuje milície, ktoré zabíjajú amerických vojakov. Do toho prichádza jadrový program, vyhrážky voči Izraelu či súboj o vplyv nad Blízkym východom.

Ako by vyzerala vojna s Iránom

Ak by sa vo Washingtone predsa len rozhodli zasiahnuť, zrejme by nešlo o pozemnú inváziu. Pri takýchto snahách už narazil v Iraku či v Afganistane, navyše, o rok sa blížia voľby a nová vojna by Trumpovi k znovuzvoleniu nepomohla.

Ako by teda vyzerala iránsko-americká vojna?

Veľkú úlohu by zrejme zohrávali americké bezpilotné lietadlá či strely s konkrétnymi cieľmi, ktoré majú oslabiť iránsky režim.

Raketový program má rozvinutý aj Irán, cieľom by nemohlo byť priamo americké územie, ale napríklad americkí diplomati v regióne či americkí spojenci.

Ďalšou otázkou ostáva, čo by bol cieľ Američanov? Položiť režim na kolená a potom sa podieľať na jeho obnove, alebo zachovať režim ajatolláhov, len ho dotlačiť k ústupkom?

Čo sú Revolučné gardy

Proti tankerom nezasahuje oficiálna iránska armáda ale takzvané Revolučné gardy, ktoré už Američania označili za teroristickú organizáciu. Tie tiež riadia milície v Sýrii či v Iraku, doma zas podnikajú v lukratívnych sektoroch.

Čo sú to vlastne za jednotky?

Keď v roku 1979 iránske revolučné gardy vznikali, boli skôr súborom nadšencov zapálených pre vieru ako skutočnou bojovou silou.

Ajatolláh Chomejní ich vytvoril, aby mu pomohli prevziať moc nad krajinou. Regulárnej armáde nedôveroval, keďže dovtedy slúžila režimu zvrhnutého diktátora Rézu Pahlávího.

Dnes sú už gardy silnejšie ako iránska armáda. Majú vlastné letectvo, námorníctvo, kyberjednotky, podieľajú sa na jadrovom či raketovom programe. A trúfajú si aj na veľmoci.

Na rozdiel od armády sa nespovedajú civilnému vedeniu krajiny, ale priamo najvyššiemu duchovnému.