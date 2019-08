Policajt chcel pomôcť žene, pri streľbe na psa ju zabil

Policajta postavili mimo službu.

3. aug 2019 o 19:10 SITA

ARLINGTON. Mladý texaský policajt zabil ženu, keď strieľal na psa, ktorý sa proti nemu rozbehol.

V piatok o tom informovali miestne úrady s tým, že policajt vo štvrtok reagoval na hlásenie o osobe ležiacej v tráve, ktorá možno potrebuje pomoc.



Keď dorazil na miesto, oslovil ženu, ktorá mu odpovedala, že je v poriadku. Potom sa však proti nemu rozbehol brechajúci pes, na ktorého tri razy vystrelil, no trafil pritom ženu ležiacu v tráve. Incident zaznamenala jeho služobná kamera.



Vyšetrovatelia predpokladajú, že pes, ktorého opísali ako kríženca labradora, patril zosnulej žene.

Tú identifikovali ako 30-ročnú Margaritu Victoriu Brooks. Ženu strela zasiahla do hornej časti tela a pes, ktorého dali do karantény, utrpel len povrchové zranenie.



Dvadsaťpäťročný policajt, ktorého nemenovali, vo februári absolvoval akadémiu a až do štvrtka zo svojej služobnej zbrane nevystrelil. Do ukončenia vyšetrovania ho postavili mimo službu.