Spojené štáty chcú čo najskôr rozmiestniť v Ázii nové rakety, hovorí minister obrany Esper

Uprednostnil by, ak by sa tak stalo v priebehu niekoľkých mesiacov.

3. aug 2019 o 12:29 TASR

SYDNEY. Spojené štáty chcú čo najskôr rozmiestniť v Ázii nové rakety, aby čelili vzostupu Číny v regióne.

Uviedol to v sobotu nový minister obrany USA Mark Esper. Informovala o tom agentúra AFP.

"Áno, chcel by som to," odpovedal Esper na novinársku otázku, či USA teraz zvažujú nasadenie nových konvenčných zbraní stredného doletu v Ázii, keď už nie sú viazané Zmluvou o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF), ktorú v období studenej vojny, v roku 1987, uzavreli s vtedajším Sovietskym zväzom.

"Radi by sme nasadili tieto kapacity skôr než neskôr," povedal Esper novinárom v lietadle cestou do austrálskeho Sydney v úvode svojho týždenného turné po Ázii.

"Uprednostnil by som, ak by to bolo v priebehu niekoľkých mesiacov. Ale tieto veci majú tendenciu trvať dlhšie, ako by ste očakávali," doplnil Esper.

Spojené štáty v piatok oficiálne odstúpili od INF. Rusko i USA plnenie INF tento rok pozastavili, keď sa vzájomne obvinili z jej porušovania.

Oficiálne odstúpenie Spojených štátov od zmluvy označilo Rusko za vážnu chybu.

Zmluva zakazovala Spojeným štátom a Sovietskemu zväzu a následne Rusku okrem iného výrobu, skúšky alebo vlastníctvo jadrových a konvenčných rakiet s plochou dráhou letu, ktoré majú dolet 500-5500 kilometrov a sú odpaľované z pevniny.