Reaganovu dcéru šokovali výroky jej otca o černochoch ako opiciach

Patti Davis napriek tomu trvá na tom, že Ronald Reagan rasistom nebol.

2. aug 2019 o 20:05 SITA

BRATISLAVA. Dcéru zosnulého amerického exprezidenta Ronalda Reagana šokovali výroky jej otca zosmiešňujúce afrických delegátov pri Organizácii Spojených národov (OSN), ktoré tento týždeň zverejnil prestížny americký magazín The Atlantic.

Nie je to človek, ktorého som poznala

Výroky, ktoré zazneli v roku 1971 v telefonáte s vtedajším prezidentom USA Richardom Nixonom a v ktorých Reagan ako vtedajší guvernér Kalifornie hovorí o afrických delegátoch ako o opiciach, znovu oživili dávnu debatu o tom, či bol Reagan, jedna z najvýznamnejších postáv 20. storočia, rasistom.



"Pre to, čo môj otec povedal, neexistuje ospravedlnenie, odôvodnenie a ani žiadne vhodné vysvetlenie," napísala exprezidentova dcéra Patti Davis v článku pre americký denník The Washington Post.

Ako píše, keď sa o kauze dozvedela, najprv bola pripravená svojho otca brániť, no keď si vypočula samotnú nahrávku, zostala šokovaná. "Nemôžem povedať nič o tom človeku, ktorý bol na linke, pretože to nie je ten človek, ktorého som poznala," napísala Reaganova dcéra.

Napriek tomu trvá na tom, že Ronald Reagan rasistom nebol. Odôvodňuje to okrem iného tým, že sa už v mladosti opakovane postavil proti segregácii černošského obyvateľstva.

Keď už bol guvernérom Kalifornie, prejavil svoj odpor voči rasizmu podľa nej napríklad vtedy, keď verejne odmietol ponúkané členstvo v exkluzívnom country klube v Los Angeles. "Odmietol ho preto, lebo tento klub neprijímal za členov Židov ani Afroameričanov," napísala Reaganova dcéra.

Opice z afrických krajín

Reagana v roku 1971, v čase inkriminovanej nahrávky, nahnevali africkí delegáti pri OSN, ktorí sa počas hlasovania spojili proti USA. Keď OSN hlasovaním zbavila Taiwan členstva a nahradila ho kontinentálnou Čínou, začali členovia tanzánskej delegácie tancovať.

Reagan, ktorý bol stúpencom prozápadného Taiwanu, zatelefonoval nasledujúci deň prezidentovi, aby mu tlmočil svoju frustráciu.

"Vidieť tie ...opice z tých afrických krajín - došľaka s nimi, ešte stále je im nepríjemné nosiť topánky!" Nixon, ktorý bol prezidentom do roku 1974, reagoval na jeho slová smiechom.



Debaty o Reaganovom údajnom rasizme boli živé aj za čias jeho prezidentovania, či predchádzajúceho pôsobenia na poste kalifornského guvernéra.

Často sa pripomínal napríklad jeho výrok z kampane pred voľbami guvernéra v roku 1966, že "ak človek chce diskriminovať černochov alebo iných pri predávaní alebo kupovaní svojho domu, je to jeho právo".



Reagan sa tiež staval razantne proti zavedeniu sankcií voči Juhoafrickej republike (JAR), ktorými by USA túto krajinu potrestali za apartheid. Kongres však prezidentove veto prehlasoval a USA nakoniec sankcie proti JAR zaviedli.



Informácie pochádzajú z webstránky amerického denníku The Washington Post a z archívu agentúry SITA.