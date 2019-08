Holandsko zakázalo burky. Inštitúcie to zatiaľ ignorujú

Burky sa nám riešiť nechce, odkazujú štátu.

2. aug 2019 o 20:51 Lukáš Onderčanin

AMSTERDAM, BRATISLAVA. Trinásť rokov debatovali politici o tom, ako a či zakázať v Holandsku nosenie burky, teda tradičného islamského odevu zahaľujúceho tvár aj postavu žien. Časť svojej politickej kariéry si na tejto téme vybudoval aj protiislamský politik Geert Wilders.

Zákaz zahaľovania tváre, ktorý sa okrem buriek a nikábov týka aj prilieb a kukiel, začal v Holandsku platiť tento týždeň. Inštitúcie ani dopravné spoločnosti však dodržiavanie zákona vymáhať nechcú a chladne sa k nemu stavia aj polícia.

Dopravu nezastavia

V Holandsku nosí nikáb či burku podľa odhadov sto až štyristo žien. Zákon sa týka ich nosenia vo vládnych budovách, v školách, úradoch či vo verejnej doprave. Kým kritici mu vyčítajú, že obmedzuje náboženské vyznanie, zástancovia argumentujú bezpečnosťou aj tým, že sú symbolom útlaku žien.

“ Nebudeme zastavovať električky a metro, pretože niekto má burku alebo motorkársku prilbu. „ Pedro Peters, asociácia verejnej dopravy

Napriek schválenému zákonu však už viaceré inštitúcie tvrdia, že zákon budú jednoducho ignorovať.

„O tento zákon sme nežiadali a praktika (nosenia burky) nikdy nespôsobovala problémy. Doprava musí vždy fungovať. Nebudeme zastavovať električky a metro, pretože niekto má burku alebo motorkársku prilbu,“ reagoval pre web NRC Pedro Peters z asociácie verejnej dopravy.

Ženy so zahalenou tvárou podľa neho na požiadanie vždy preukážu svoju identitu a závoj si zdvihnú. Ženy v burke budú upozorňovať, že porušujú zákon, no nebudú na nich volať políciu ani im nemôžu zakázať vstup do MHD.

Aj polícia podľa webu DutchNews nebude zákaz zakrývania tváre riešiť ako prioritu. Problém vidí aj v tom, že ak bude zákon vymáhaný, menej moslimských žien bude ochotných nahlasovať napríklad domáce násilie – zákaz totiž platí aj v budovách polície.

Strana uhradí pokuty

Pokuta do výšky 150 eur hrozí osobám, ktoré odmietnu aj na vyzvanie ukázať svoju tvár. Islamská politická strana v Rotterdame, ktorá zákaz kritizuje, sa už ponúkla, že prípadne pokuty uhradí.

Chladne sa k zákazu stavajú aj vedenia miest Rotterdam a Utrecht, ktoré sa už teraz sťažujú na vyťaženosť policajtov. Zákaz sa vzťahuje aj na štátne múzeá, no nie na tie súkromné. Zahalenú tvár by nemali mať ľudia ani v nemocniciach.

Aj niektoré nemocnice už avizovali, že dodržiavanie zákona vymáhať nebudú. „Nie je to práca pre nemocnicu, ale pre políciu a ministerstvo spravodlivosti,“ reagovala podľa DutchNews asociácia nemocní NFUMC.

nie je prvou krajinou, ktorá obmedzila nosenie islamských závojov. Podobný zákon platí v Dánsku, vo Francúzsku, v Belgicku, Nemecku či v Rakúsku. Kým niekde je obmedzené nosenie burky v úradoch, niektoré štáty zakazujú aj nosenie šatiek na hlavách.