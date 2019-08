Narúžuje Boris Johnson prasa? Ako môže dopadnúť britský chaos

Britská vláda môže prísť o väčšinu.

2. aug 2019 o 20:27 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Len dva týždne po nástupe do úradu britského premiéra prišiel Boris Johnson o jedného poslanca, keď v doplnkových voľbách v oblasti Brecon a Radnorshire vyhrala liberálna demokratka Jane Doddsová.

Jeho vláda má tak funkčnú väčšinu jediného hlasu. Ak by sa proti nemu otvorene postavil niektorý z vnútrostraníckych rebelov, už by nevedel presadzovať žiadne zákony a najmä svoju predstavu o britskom odchode z Európskej únie.

Johnsona pritom čakajú náročné časy. Ak sa nič nezmení, Veľká Británia odíde z Únie 31. októbra.

Podľa premiéra sa tak stane bez ohľadu na to, či parlamentom prejde odchodová dohoda, alebo nie.

V skutočnosti sa intenzívne pripravuje na odchod bez dohody, čomu podriadil aj zloženie vlády. Zároveň sa však môže stať, že ešte do konca októbra na čele vlády skončí.

Prináša scenáre ďalšieho vývoja v Británii a celého brexitu.

Johnson presadí dohodu

V angličtine sa tomu hovorí narúžovať prasa. V tomto prípade by prasaťom bola dohoda o odchode, ktorú parlament už trikrát odmietol a rúž kozmetické zmeny v tej istej dohode, ktoré by zásadne nezmenili jej obsah, ale umožnili by Johnsonovi argumentovať, že je to úplne iná dohoda.