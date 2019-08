Dienstbier z ČSSD: Je nedôstojné zostávať vo vláde s Babišom

Zeman je kľúčový pre Babišovo prežitie, hovorí český senátor.

4. aug 2019 o 18:12 Lukáš Onderčanin

Dostane sa v ďalších voľbách ČSSD do parlamentu?

Ja dúfam, že áno. Česká republika sociálnodemokratickú stranu potrebuje. Ak by ČSSD neprežila, nutne tu musí vzniknúť podobná strana, ktorá by obhajovala sociálnodemokratické témy. Bola by to veľmi netypická medzera v politickej ponuke.

Do ČSSD ste vstupovali, keď bol predsedom Miloš Zeman. Je dnes ČSSD stále sociálnodemokratickou stranou? Aj navonok vidno vnútorný boj a posúvanie programu.

V sociálnej demokracii bolo vždy progresívnejšie a konzervatívnejšie krídlo a nejako to dlhé roky fungovalo. Nastali však dva zlomy.

Odkedy Miloša Zemana zvolili za prezidenta, vybavuje si s ČSSD účty a využíva na to časť ľudí, ktorí mu ešte dlho verili alebo si s ním spojili svoje politické ambície. Dodnes s tým zápasíme.

Druhý zlom súvisel s migračnou krízou a vnútorný rozkol v strane sa stal v podstate neznesiteľným. Je to absurdné, pretože u nás žiadni migranti nie sú. No nálada v spoločnosti a aj v ČSSD veľmi zhrubla a časť strany sa posunula do xenofóbnych aj nacionalistických pozícií.

Viem si predstaviť, že sa dokážem kultivovane pohádať s niekým z konzervatívneho krídla. No xenofóbia je absolútne nezlučiteľná s progresívnym sociálnodemokratickým smerovaním.

A aj keď si myslím, že nové vedenie strany sú moderní a progresívni ľudia, je otázne, či vôbec ich názory majú podporu medzi samotnými členmi strany.

Dokážu tieto dva smery v rámci strany koexistovať?

Nepovedal by som, že koexistujú, skôr vytvárajú napätie. Potom sa ťažko definuje nejaká stratégia a program, a ťažko sa to vysvetľuje aj voličom. Nemyslím si, že strane pomáha, keď má široký záber. Skôr jej nezlučiteľnosť týchto dvoch prúdov škodí.

Je dobré, ak chcú sociálni demokrati kradnúť voličov napríklad krajnej pravici? U nás sa o to snažil Robert Fico a do parlamentu sa dostali kotlebovci.