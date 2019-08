Snowden vydáva knižne svoj príbeh o tajných sledovacích programoch

Americké ministerstvo spravodlivosti Snowdena obvinilo zo špionáže a krádeže.

1. aug 2019 o 20:43 TASR

WASHINGTON. Bývalý spolupracovník amerických tajných služieb Edward Snowden, ktorý prezradil informácie o existencii globálnych sledovacích programov americkej vlády, vydáva knihu pamätí, informovala vo štvrtok agentúra AFP.

Plány o globálnych sledovacích programoch

Kniha s názvom "Permanent Record" z vydavateľstva Macmillan Publishers má prísť do predaja 17. septembra tohto roka.

Snowden v memoároch, ktoré vyjdú vo viac ako 20 krajinách, podrobne opíše, ako a prečo sa rozhodol odhaliť plány americkej vlády o globálnych sledovacích programoch, ktoré zahŕňali monitorovanie telefonických hovorov, textových správ a e-mailov, uviedol na svojej webovej stránke britský denník The Guardian.

Snowden, ktorý žije v súčasnosti v Rusku, v roku 2013 odhalil prísne tajné dokumenty o existencii globálnych sledovacích programov, ktoré prevádzkovala americká Národná bezpečnostná agentúra (NSA) v spolupráci s Austráliou, Britániou a Kanadou.

Snowden sa vzdal budúcnosti

Snowdenove odhalenia zverejnili novinár Glenn Greenwald spolu s dokumentaristkou Laurou Poitrasovou. Americké ministerstvo spravodlivosti Snowdena obvinilo zo špionáže a krádeže vládneho majetku.

"Edward Snowden sa vo veku 29 rokov rozhodol úplne sa vzdať svojej budúcnosti pre dobro svojej krajiny," uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ vydavateľstva Macmillan Publishers USA John Sargent.

The Guardian pripomína, že príbeh Edwarda Snowdena už poslúžil ako námet na niekoľko kníh a filmov. Film Snowden režiséra Olivera Stonea z roku 2016 je adaptáciou knihy The Snowden Files: The Inside Story of the World's Most Wanted Man (Snowdenove záznamy: Dôverný príbeh najhľadanejšieho človeka na svete), ktorú napísal redaktor britského denníka The Guardian Luke Harding.

Greenwald napísal knihu Nikto sa neskryje (No Place to Hide), ktorá vyšla v roku 2014.

Poirtrasovej snímka Citizenfour získala v roku 2015 cenu Americkej filmovej akadémie Oscar za najlepší dokumentárny film.