Poľsko si pripomína 75. výročie vypuknutia Varšavského povstania (foto)

Obyvatelia si okamih vypuknutia povstania pripomenuli minútou ticha.

1. aug 2019 o 19:54 TASR, Stanislava Ivánková

VARŠAVA. Varšavské povstanie vypuklo 1. augusta 1944, trvalo 63 dní do 3. októbra toho roku a napokon bolo potlačené. Do bojov vstúpilo okolo päťdesiattisíc povstalcov; neboli to len vojaci ale aj civilisti, ženy i deti, v podstate obyvatelia Varšavy.

Za tých 63 dní zomrelo 18-tisíc povstalcov, 25-tisíc ľudí bolo ranených, ale najväčšiu obeť prinieslo civilné obyvateľstvo, z ktorého bolo zabitých 180-tisíc osôb a ďalších päťstotisíc po potlačení povstania bolo vyhnaných z mesta.

V ňom ostalo len niekoľko stovák ľudí, ktorí sa v ruinách skrývali až do konca druhej svetovej vojny v máji 1945.

Deň vypuknutia Varšavského povstania sa vo Varšave a v Poľsku oslavuje každoročne a od roku 2010 aj ako štátny sviatok Národný pamätný deň Varšavského povstania.