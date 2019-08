Nový šéf agentúry pre atómovú energiu bude známy v októbri

Do funkcie nastúpi nový šéf najneskôr do 1. januára.

1. aug 2019 o 13:50 SITA

BERLÍN. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) zverejní v októbri meno svojho nového šéfa. Ten nahradí Jukija Amana, ktorý zomrel v júli vo veku 72 rokov a generálnym riaditeľom MAAE bol posledné desaťročie.

Niekdajší japonský diplomat stál na čele agentúry od roku 2009, keď vo funkcii nahradil Egypťana Muhammada Baradeja. Jeho tretie funkčné obdobie sa malo skončiť v roku 2021.



Rada guvernérov MAAE sa zišla vo štvrtok vo Viedni. Organizácia následne oznámila, že nominácie je možné predkladať do 5. septembra, pričom vymenovanie nového generálneho riaditeľa je plánované na október.

Nový šéf MAAE by mal nastúpiť do funkcie najneskôr do 1. januára. Dočasným riaditeľom je dovtedy rumunský diplomat Cornel Feruta.